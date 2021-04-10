ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم.. أبرزها أرينا سبورت وفازريش

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة مجانا اليوم ، تزامناً مع اقتراب بدء انطلاق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت والتي ستقام على ملعب ألفريد دي ستيفانو لحساب مباريات الجولة 30 من عمر الدوري الأسباني، نود أن نتعرف معكم على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم مجانا على نايل سات هوت بيرد عرب سات والأقمار الصناعية الأخرى، حيث نعلم جيداً مد اهتمام عشاق الساحرة المستديرة ممكن لا يمتلكون اشتراك في قنوات بي إن سبورت الرياضية بمعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم مجانا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت عدد من القنوات المفتوحة المجانية التي تذيع مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم مجانا نقلها للكلاسيكو بالمجان، والتي ستكون ضمنها قناة أرينا سبورت وقناة فازريش المفتوحة التي تعودنا دائماً أنها تنقل مباراة هامة مثل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني لكرة القدم، وإليكم الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو اليوم مجانا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت الموافق 10-4-2021 مباراة الكلاسيكو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والمغرب، فيما تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة مجانا

تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم مجانا كلاسيكو الدوري الأسباني، اللقاء الذي سيكون ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الأسباني لكرة القدم، يُمكنكم الآن ضبط ترددها والاستمتاع بمتابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم مجانا.

Arena Sport 1 Serbia

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg Asr TV Afghanistan

MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA

MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA CBC SPORT HD AZ

AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS

AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS TV Varzish HD Tadjikistan

NSS 57°E-11565 H 10750 -Biss

Yahsat52.5°E-11785 H 27500-Biss

NSS 57°E-11565 H 10750 -Biss Yahsat52.5°E-11785 H 27500-Biss IRIB TV 3 HD Iran

Badr 26°E -12265 H 30000 -FTA/Biss

Badr 26°E -11900 V 27500 -FTA/Biss

Badr 26°E -11881 H 27500 -FTA/Biss

Intelsat 62°E -11555 V 30000 -FTA/Biss

هذا وسيتم الكشف لعديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم مجانا ، سنوفرها لكم خلال الساعات القليلة القادمة عبر هذه الصفحة وذلك من خلال تحديث مستمر، تابعوا معنا.