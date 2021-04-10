أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السفير يحيى السياغي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السفير يحيى السياغيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة السفير يحيى محمد السياغي رئيس دائرة العلاقات الخارجية عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة عطاء حافلة في خدمة الوطن.

وأشاد ابوراس في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد عمار يحيى السياغي وإخوانه وكافة آل السياغي، بمناقب الفقيد وجهوده القيمّة في المجال الدبلوماسي عبر المناصب التي شغلها على مستوى وزارة الخارجية اليمنية وفي البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج.

ونوه بمسيرة الفقيد ودوره الوطني والنضالي الذي توًجه بالوقوف إلى صف الوطن في مواجهة العدوان والمشاركة في الدفاع عن حياض الوطن وكرامة وعزة الشعب اليمني، بالإضافة إلى كونه قيادياً مؤتمرياً نشطاً وملتزماً تنظيمياً برؤى وتوجهات المؤتمر الشعبي العام المجسد للوسطية والاعتدال.

وأكد الشيخ صادق أن الوطن خسر برحيل الفقيد السياغي دبلوماسياً مخضرماً كرس جّل حياته في خدمة الوطن والتعبير عن مصالحه، كما خسر المؤتمر الشعبي العام واحداً من رجاله المخلصين.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".