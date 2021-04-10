أخبار اليمن : أرقام مرعبة.. كورونا "يتوحش" في هذه البلدان

أرقام مرعبة.. كورونا "يتوحش" في هذه البلدانكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم، أن حصيلة الإصابات الإجمالية تجاوزت 135 مليونا و315 ألف إصابة، تعافى منهم 108 ملايين وأكثر من 882 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس مليونين و929 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة اليوم، سجلت دول العالم الجمعة 785 ألف و896 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,268 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالية، تليها البرازيل التي أصبحت تعاني بشده من الوباء في المرتبة الثانية.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (574,840 وفاة)، والبرازيل (348,934 وفاة)، والمكسيك (207,020 وفاة)، والهند (168,467 وفاة)، وبريطانيا (127,040 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (31,802,772 إصابة)، والبرازيل (13,375,414 إصابة)، والهند التي تخطت اليوم عتبة الـ13 مليونا بواقع (13,205,926 إصابة)، وفرنسا (4,980,501 إصابة)، وروسيا (4,623,984 إصابة).