أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة القيادي المؤتمري السياغي

لبوزة يعزي بوفاة القيادي المؤتمري السياغي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة بوفاة السفير يحيى محمد السياغي رئيس دائرة العلاقات الخارجية عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد عمار يحيي السياغي، وبقية أفراد الاسرة وكافة آل السياغي، أشار نائب رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الفاعلة في المجال الدبلوماسي من خلال المناصب التي تقلدها على مستوى وزارة الخارجية اليمنية وفي البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج. منوها بذات الصدد إلى مواقفه الوطنية ومسيرة العطاء الحافلة في خدمة الوطن.
وأكد الدكتور لبوزة أن المؤتمر خسر برحيل السياغي واحداً من أبرز قياداته الكفوءة والمخلصة التي خدمت المؤتمر والوطن.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون"
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