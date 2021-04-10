جدة - نرمين السيد - دعا السفير الصينى لدى الولايات المتحدة، كوى تيانكاى، كلاً من واشنطن وبكين، إلى الاعتبار من التاريخ كمرشد لتسوية النزاعات بين البلدين، فى محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة بين البلدين.





وفى خطاب بمناسبة إحياء ذكرى سلسلة من مباريات تنس الطاولة "بينج بونج" بين الصين وأمريكا، اليوم السبت، قال السفير تيانكاى: "يتعين أن يمضى الجانبان قدمًا فى روح دبلوماسية بينج بونج، ويسعيان لأرضية مشتركة"، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية. وأشار السفير الصينى إلى أنه "قبل 50 عامًا، كانت الخلافات بيننا أكبر بكثير مما عليه اليوم"، مضيفًا: "لكن الجانبين، آخذين فى الاعتبار طموحات الرفاهية الأساسية والمشتركة للشعبين، تعاملا بروح الاحترام مع خلافاتهما". جاءت تصريحات السفير كوى تيانكاى خلال المراسم الافتتاحية لـ "إحياء ذكرى شنغهاى الخمسين لدبلوماسية البينج بونج بين الصين وأمريكا"، وهى المناسبة التى مهدت الطريق لزيارة الرئيس، ريتشارد نيكسون إلى بكين فى عام 1972.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دبلوماسية تنس الطاولة.. سفير الصين لدى أمريكا يدعو للتهدئة وتجاوز الخلافات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.