فتح حساب جاري الراجحي عبر الإنترنت والشروط الواجب توافرها لفتح الحساب،فمن المعروف عن بنك الراجحي اهتمامه الدائم براحة عملائه وتوفير الوقت والجهد لديهم، فلقد قام بنك الراجحي بتقديم خدمة جديدة لعملائه، فقد وفر لعملائه خدمة فتح حساب جاري عن طريق الإنترنت ودون الحاجة إلي الذهاب لزيارة الفرع أو الخروج من المنزل حتي، وتم هذا بعد الحصول علي الموافقة من قبل مؤسسة النقد الدولي، تمكن هذه الخدمة العميل من التواصل مع البنك وطلب فتح حساب جاري وتنفيذ طلبه والحصول علي الحساب أيضا دون الخروج من المنزل، يتم هذا من خلال الموقع الإلكتروني، ويمكن أيضا دفع الفواتير ومراجعة المعاملات المالية، وغيرها الكثير من العمليات التي من الممكن تنفيذها عن طريق الإنترنت ، وفي هذا المقال سنوضح مزايا فتح الحساب عبر الإنترنت، وأهم الشروط الواجب توافرها لتتم العملية بشكل صحيح .

مزايا فتح الحساب الجاري عبر الإنترنت

عملية فتح حساب جاري عن طريق الإنترنت لديها العديد من المميزات، وأهم هذه المميزات :

سهولة فتح حساب عبر الإنترنت في أي وقت مع إمكانية تحديد الفرع الذي ترغب بالتعامل معه.تنفيذ عمليات الأوامر المستديمة.

إصدار كشف حساب شهري يوضح جميع حركات الحساب باللغتين العربية أو الإنجليزية.

إمكانية إتمام العمليات المختلفة كالسحب والإيداع وغيرها عن طريق الصراف الألي .

إصدار بطاقة صراف آلي عبر أجهزة الخدمة الذاتية.

الإيداع والتحويل الداخلي.

سداد الفواتير و المدفوعات الحكومية.

التسجيل في خدمة المباشر.

الحوالات الدولية بأنواعها(حسب الصلاحيات).

إمكانية السحب والإيداع النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي، تعرف أيضا على شروط التمويل العقاري بنك الراجحي لشراء شقة أو فيلا أو شراء قطعة أرض

ألا يقل السن عن 18 سنه لحسابات البالغين ، وأن لا يقل عن 15 سنة للقاصرين سناً. أن يتم إحضار الهوية الشخصية سواء كانت بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ويشترط أن تكون سارية. ينبغي أن يكون العنوان المكتوب بالهوية صحيح . ينبغي أن يكون العملي مشترك في خدمة أبشر، ليتم تكملة العملية من خلال حسابه البنكي . يشترط علي المتقدم أن يكون عميل في بنك الراجحي . يجب أن يقوم العميل بالتسجيل عن طريق رقم هاتف صادر من قبل احدي مزودي الخدمة الهاتفية بالمملكة العربية السعودية.

الدخول إلي الرابط الخاص ببنك الراجحي

القيام بملء النموذج الإلكتروني الخاص بفتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني.

ثم تسجيل رقم الجوال الخاص بك.

وبعدها توثيق بياناتك عبر النفاذ الوطني الموحد (أبشر).

وعند استكمال عملية فتح الحساب ستصلك رسالة نصية بمعلومات الحساب.

الشروط الواجب توفرها لكي يتم فتح الحساب الجاري عبر الإنترنتإجراءات فتح الحساب عبر موقع الموقع الإلكترونيرقم الهاتف الخاص بنك الراجحي

يستطيع جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية التساؤل والاستفسار عن أي من الحسابات المصرفية، والقيام بجميع العمليات الخاصة بالبنك عن طريق الرقم الحديث الخاص بالبنك: 44 33 92000 (966+)، كما من الممكن القيام بالعمليات البنكية عن طريق الهاتف سواء كان من خارج السعودية أو من داخلها، تأتي كل هذه الخدمات من قبل بنك الراجحي لتوفير الوقت والجهد لعملائه، وتوفير كل سبل الراحة لهم.