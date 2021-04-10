موعد صرف حساب المواطن الدفعة المستحقة في أبريل 2021 بالمملكة العربية السعودية

موعد صرف حساب المواطن الدفعة المستحقة، ميعاد الحصول علي دعم المواطن 1442 للدفعة الأخيرة كما تم الإعلان عنه لكافة المواطنون المستفيدين والمستحقين للدعم، وفي هذه المقالة سنتناول ميعاد الدعم المستحق وشروط الحصول علي الدعم وكيفية الدخول للاستعلام عن استحقاق الدعم بالبرنامج من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج بالمملكة العربية السعودية.

موعد صرف حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن برنامج دعم سعودي من قبل الجهات الرسمية بالمملكة، يهدف إلي دعم المستحقين من المواطنون في تحمل أعباء المعيشة ومساعدتهم في تخطي الآثار الناتجة عن التخبط الاقتصادي، يستهدف البرنامج كافة المستحقين للدعم من قبل الحكومة.

تم التصريح من خلال صفحة البرنامج الرسمية عن الموعد القادم لصرف الدفعة المستحقة لحساب المواطن في يوم العاشر من الشهر ميلادياً ونظراً لإن اليوم العاشر موافق السبت وهو عطلة رسمية بالمملكة العربية السعودية لذلك موعد صرف الدفعة المستحقة لحساب المواطن يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021.

إن يكون المستفيد من المواطنون السعوديين فقط.

إن يقدم المستفيد إثبات الاستقلالية.

إن يكون المستفيد المستحق للدعم من ذوي الدخل المحدود أو من ذوي الدخل المتوسط.

إن يكون الدخل الشهري للمستفيد لا يزيد عمن 600 ريال سعودي.

إن يكون المستفيد من المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية

شروط صرف دعم حساب المواطنخطوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن

يمكنك الاستعلام عن الدعم المستحق من خلال الدخول الي الصفحة الرسمية لحساب المواطن والقيام بتسجيل الدخول من خلال إدخال بريدك الإلكتروني ورقم المرور الخاص بك، ثم الدخول الي صفحة الاستعلام وإدخال رقم اسم المستفيد ورقم الهوية الوطنية السعودية والضغط علي استعلام.

يعمل برنامج حساب المواطن علي التحقق من الدعم يصل لمستحقيه بموضوعية ونزاهة من خلال التحقق من أحقية المستفيد للدعم من عدمه لمساعدته في تحمل أعباء المعيشة.