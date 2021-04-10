أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يعلن موعد غرة شهر رمضان

الفلكي الشوافي يعلن موعد غرة شهر رمضانأعلن الفلكي اليمني والخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن موعد بداية شهر رمضان المبارك في اليمن 2021م.

وقال الفلكي الشوافي موعد تحري الهلال/ يوم الشك تكون من بعد غروب شمس 29 من شهر شعبان 1442 هجري الموافق الأحد 11 من أبريل 2021، في ذات اليوم تغرب الشمس على غرب اليمن قبل حدوث الاقتران المركزي (قبل ولادة الهلال فلكيا)، كما يغرب قرص الشمس بعد غروب قرص القمر بحوالي 24 دقيقة، وحكم الرؤية للهلال من مطالع اليمن في ذات الليلة مستحيلة.

وأكد الفلكي اليمني أن الإثنين متمم لشهر شعبان، والثلاثاء 13 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك 1442 هجرية.