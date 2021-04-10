ليفربول أمام أستون فيلا.. تصحيح المسار أمام كابوس جديد؟

يواجه ليفربول "الجريح" خصمه أستون فيلا، في موقعة تحمل الكثير من الذكريات السيئة للريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعرض ليفربول لهزيمة بنتيجة 2-7، في لقاء الذهاب بين الفريقين، أكتوبر الماضي، في مباراة لا زالت تتداولها الصحف حتى اليوم.
ويسعى ليفربول لرد الدين لأستون فيلا، لكنه أيضا يريد تصحيح مساره في الدوري، ولملمة جراحه بعد هزيمته من ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.
ويأمل المدرب يورغن كلوب أن يستفيق لاعبوه أمام أستون فيلا، كي تكون دافعا لهم قبل مواجهة ريال مدريد على استاد أنفيلد، مساء الأربعاء.
وتتميز مواجهة الفريقين باللقاء المنتظر بين مهاجمي الناديين، المصريين محمد صلاح ومحمود حسن تريزيغيه.
وسيسعى صلاح للتفوق على زميله في المنتخب، محمود تريزيغيه، وتعزيز مكانته في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.
بالنهاية، لا مفر لليفربول من مواجهة "كوابيسه" السابقة، ولعل الانتقام أمام الخصم الذي ألحق به الهزيمة المذلة، قد يكون أول خطوات العودة للمسار الصحيح، بالنسبة لحامل لقب الدوري.
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