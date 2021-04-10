تم إطلاق المدفعية في جميع أنحاء بريطانيا، ظهر السبت، تكريما للأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الذي توفي الجمعة عن 99 عاما.
ودوى صوت المدفعية عند الساعة 12:00 ظهرا في أولى الطلقات الـ41، من برج لندن على ضفاف نهر تيمز وقصور إدنبرة وبلفاست، وفي جيب جبل طارق البريطاني.
كما أطلقت الطلقات التكريمية من سفن البحرية الملكية، حيث خدم الأمير خلال الحرب العالمية الثانية.
ورحل الأمير فيليب (99 عاما) عن عالمنا، الجمعة، في قلعة ويندسور في مقاطعة باركشير، جنوب شرقي إنجلترا، إحدى أماكن الإقامة الرسمية للعائلة الحاكمة ببريطانيا.
وتزوج دوق إدنبره من الملكة إليزابيث الثانية قبل 5 سنوات من توليها العرش (عام 1947)، عندما كانت ولية للعهد، إبان حكم والدها الراحل، الملك جورج السادس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. دوي المدفعية يهز بريطانيا في وداع الأمير فيليب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.