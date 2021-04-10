عاجل.. اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى تجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة فى الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وفى ظل صمت دولى إزاء ممارسات ميليشيا الحوثى فى اليمن، تواصل الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران قصف الأعيان والمنشآت المدنية فى اليمن والمناطق القريبة المجاورة من المملكة العربية السعودية، الأمر الذى أدى إلى أضرار جسيمة بمنشآت النفط السعودية أكثر من مرة.

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