الوسام الذهبي من البنك الأهلي ومميزات للنخبه لجميع المواطنين بالمملكة 2021

الوسام الذهبي من البنك الأهلي، من اهم الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية والذي اعلن عنه البنك الأهلي عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما اعلن أيضا البنك الأهلي عن مجموعه عروض مثل عروض الأهلي التمويلية و عروض الأهلي التأجيري الذي تم الإعلان عنهم وعن بطاقه مدي الائتمانية والتي تشمل عروض مثيره يمكن للسعوديين الحصول عليها، وسوف نقوم بشرح خدمه الوسام الذهبي الآن بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.

الوسام الذهبي من الأهلي

خدمه الوسام الذي اعلن الأهلي عنه صمم خصيصا للعملاء المتميزين والذي يقدم مفهوم جديدا ومختلفا للخدمات المصرفية المبتكرة والتي تواكب تطلعاتهم والتي تناسب مستوياتهم الاجتماعية، الوسام الذهبي من البنك الأهلي يتميز بمميزات عديده منها الراحة والرفاهية لجميع عملاء النظام ومركز اتصال متخصص علي مدار الساعة بالإضافة إلي عروض وخصومات يحصل عليها العميل وصممت خصيصا لجميع عملاء الوسام.

مميزات الوسام الذهبي

اعلن الأهلي التجاري السعودي عن مميزات خدمه الوسام الذهبي الذي تم الإعلان عنه، وهذه المزايا تكتمن في النقاط الأتية:

أولوية الخدمات عبر صالات الوسام.

صراف إلي خاص لجميع احتياجاتك اليومية.

اكثر من 200 صالة للراحه.

خصم يصل إلي 50% علي الخدمات المصرفية.

التمتع بالعروض والمزايا الحصرية علي المنتجات البنكية.

تتميز بحد تحويل في اليوم 500000 ريال عبر القنوات الرقمية.

بطاقات ائتمان معفاه الرسوم.

الأولوية لبرنامج لك للمكافآت وكسب النقاط.

دفتر شيكات مختص وبتصميم رائع ومتميز.

شروط الوسام الذهبي

اعلن الأهلي التجاري عن الوسام الذهبي واعلن أيضا عن شروطه وهي كالاتي:

تحويل راتب شهري 20000 ريال.

100000 إلي 500000 ريال لمتوسط رصيد 6 شهور حساب جاري أو ارصده لصناديق الاستثمار.

500000 ريال أو اكثر للإيداع لمباشر.

بطاقه مدي الوسام الذهبي

اعلن البنك الأهلي عن بطاقه مدي الوسام الذهبي والتي تتميز بمميزات عديده منها:

التسوق عبر الأنترنت والاستخدام خارج المملكة.

يحصل حاملها علي تامين للسفر.

الاستمتاع بصالات مطارات حول العالم.

التمتع بخصومات والعديد من المزايا والفوائد الأخري.

كيفيه الحصول علي الوسام

اعلن الأهلي عن الوسام وبالتالي اعلن عن كيفيه الوصول للخدمه والاستعلام عنها عن طريق اتباع الخطوات الأتية لنجاح الوصول إلي الخدمة، وهذه الخطوات تكتمن في النقاط الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص الأهلي.

الضغط علي خدمات الأفراد من الصفحة الرسمية للبنك.

اختيار الوسام الذهبي من القائمة.

كما يمكن التعرف علي جميع المنتجات والعروض من خلال الصفحة أيضا.

وفي النهاية نتمنى أن نكون قمنا بشرح خدمه الوسام الذهبي لجميع المواطنين السعوديين والذين تسالن عنه من فتره ومعرفه الشروط اللازمة.