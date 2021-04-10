موعد صرف مكرمة الملك سلمان لشهر رمضان 1442 وشروط استحقاقها

موعد صرف مكرمة الملك سليمان لشهر رمضان يريد معرفته العديد من المواطنين السعوديين، ومكرمة الملك سلمان تعد بمثابة دعم يقدم للمواطنين السعوديين، وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة إلا أن خادم الحرمين اصدر توجيهاته، وأيضا قرر صرف مكرمة الملك سلمان لمساعدة المتضررين من تلك الظروف، وتلك مكرمة الملك سلمان تعتبر مساعدة مالية يقوم بصرفها لكافة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وأيضا من المستفادين من الضمان الاجتماعي وهذا طبقا للأوامر الملكية، وذالك لمساعدتهم في تلبية حاجاتهم الشخصية في شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، من الواضح انه سوف يكون الموعد المخصص لصرف مكرمة الملك سلمان مع معاشات الضمان الاجتماعي كما ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولكن أن حدث تأخير في صرف المكرمة الملكية، فذلك يكون بسبب أن موعد معاشات الضمان الاجتماعي وصرف مكرمة الملك سلمان يصادف ميعاد أجازة عيد الفطر المبارك.

مكرمة الملك سلمان لشهر رمضان

ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المكرمة الملكية الهدف منها أن تساعد المواطنين السعوديين من الأسر محدودة الدخل، والتي تسهم في تحسيين المستوى المعيشي لهم في ظل تلك الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة العربية السعودية، وهذا يتم من خلال إيداع مبالغ مكرمة الملك سلمان في الضمان الاجتماعي، والآن اصبح الجميع يستفسر عن مواعيد صرف مكرمة الملك سلمان وشروط المستحق لهم صرف هذه المكرمة.

الفئات المستحقة لصرف المكرمة

أقترب حلول شهر رمضان الكريم لعام 1442 هجريا ومع أقتراب هذا الشهر الكريم كل عام يقوم الملك خادم الحرمين الشريفين بمنح المواطنين مكرمة ملكية، وتلك المكرمة الملكية يوجد فئات تستحقها من المواطنين بالمملكة لتساعدهم في أحتياجاتهم الضرورية، وحتي الآن لم تقرر المملكة متي سوف تصرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1442، ولم تذكر الوزارة هل يتم صرفها مع رواتب معاشات الضمان الاجتماعي أم لا، وتلك الفئات المستحقة هي كالتالي:

المرأة التي ليس لها عائل سواء مطلقة أو مهجورة أو أرملة.

العجائز سواء عاجز عن العمل أو من كبار السن.

الأيتام

موعد صرف مكرمة الملك سلمان لشهر رمضان 1441

مكرمة الملك سلمان قيمتها المالية تختلف حسب ظروف كل عائلة، حيث قرر المسؤولين أن يكون اقصي حد لرب الأسرة من مكرمة الملكية هو مبلغ مقداره ألف ريال سعودي لكل شخص رب أسرة، ويأخذ كل فرد في هذه الأسرة مبلغ قدره خمسمائة ريال سعودي، وتم الإعلان عن موعد صرف مكرمة الملك سلمان التي ينتظرها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية،وهو يوم الأحد الموافق واحد شوال 1441 هجريا، وأيضا يوافق 24 من مايو 2020 ميلاديا.

شروط المتقدم لصرف مكرمة الملك سلمان من الضمان الاجتماعي

قام الضمان الاجتماعي بوضع شروط صارمة ويجب تنفيذها حتى يحصل عليها المواطنين المتقدمين لصرف مكرمة الملك سلمان وهى تتضمن الشروط الأتية:

أن الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد يتم صرف لهم مبلغ قدرة يصل إلي 2000 ريال سعودي.

أن الأسرة المكونة من شخصيين فقط يتم صرف لهم مبلغ من المال يصل إلي 1500 ريال سعودي.

إذا كان الشخص المتقدم لصرف المكرمة فرد واحد يصرف له مبلغ مقداره 1000 ريال سعودي.

ويذكر أن مكرمة الملكية يقوم الملك عادة بمنحها بشكل سنوي لأسر الضمان الاجتماعي والمستفادين منه، وتعتبر مكرمة الملك سليمان بمثابة عيدية يقدمها الملك للمواطنين السعوديين المستفادين من الضمان الاجتماعي ويتم أعطاءها لهم كل عام في نهاية شهر رمضان الكريم