شروط حساب المواطن للفرد المستقل 1442 ca.gov.sa

هناك بعض الشروط اللازمة من أجل الحصول علي دعم حساب المواطن للفرد المستقل، حيث أنها تعد مهمة بشكل كبير لأغلب المواطنين بالمملكة، حيث يمكن الحصول على استحقاق المواطن، الذي أقرته المملكة العربية السُّعُودية، وذلك من أجل وبهدف التخفيف عن المواطنين من أثار الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.

عملت المملكة العربية السُّعُودية على مساعدة بعض فئات المجتمع، من أجل مواجهة متاعب الحياة المختلفة، حيث أن المملكة، قد وجهت اهتماماتها نحو الفئات الأكثر احتياجا ورعاية، كما تسعي الحكومة من وراء ذلك، إلى أن يصل الدعم للمستفيد الحقيقي له، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى الاستهلاك الرشيد، وحسن توزيع الموارد.

الشروط الواجب توافرها من أجل التسجيل في حساب المواطن

برنامَج حساب المواطن من الخِدْمَات المقدمة من حكومة المملكة، وذلك بهدف مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، حيث أنه يتم تقديمها للمواطنين محدودي الدخل، وأصحاب الدخل المتوسط، وأيضاً الدخل فوق المتوسط، وذلك لتخطى عقبات الصعوبات الاقتصادية، أما عن الشروط الواجب توافرها من أجل التسجيل في حساب المواطن فإنها تشمل الاتي:

يجب أن يكون المواطن المستحَق للدعم سعودي الجنسية.

أن يكون من أصحاب الدخل المحدود، أو المتوسط، أو فوق المتوسط.

يمكن للجميع داخل المملكة التسجيل كفرد مستقل، وذلك بهدف الحصول على الدعم المقدم من قبل حكومة المملكة، كما أن الاستحقاق للدعم يتطلب عدة شروط، يجب توافرها من أجل التسجيل في حساب المواطن الفرد، وتلك الشروط هي كالتالي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن يكون المواطن متواجداً داخل المملكة.

يجب الحرص على تقديم بيانات صحيحة.

أن يمتلك صك ملكية، أو صك سكن جامعي.

أن يكون المواطن أعزب، أو أرمل، أو مطلقاً.

أن يكون سعودي الجنسية، أو يحمل بطاقة تنقل.

ألا يكون مسجوناً، وألا يكون ضمن مراكز الإيواء.

ألا يكون الفرد متواجد خارجها لمدة أكثر من ثلاث أشهر.

امتلاك صك كِلْيَة عسكرية، أو كِلْيَة حربية، أو صك معهد.

الحصول كذلك على صك عقد للإيجار، أو فاتورة كهرباء باسم الفرد.

للتسجيل في حساب المواطن يمكن إتباع الطريقة التالية:

يتم أولاً الدخول إلى موقع حساب المواطن (www.ca.gov.sa)، والضغط على تسجيل. يتم القيام بتعبئة بيانات المستخدم الجديد وهي رَقَم الهُوِيَّة وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ورمز التحقق، ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة تسجيل. ستصل رسالة نصية للهاتف الجوال المسجل الجديد وتحتوي على الرَّقَم السِّري. يتم إدخال رَقَم الهُوِيَّة وكلمة المرور عبر الهاتف ورمز التحقق، ثم اضغط على الدخول.

يتمُّ تغيير كلمة المرور لكلمة مرور جديدة، وتأكيد كلمة المرور، ثم الضغط على أيقونة تغيير أو إلغاء التغيير لاستكمال التسجيل.