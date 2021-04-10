عروض تقسيط السيارات في رمضان تويوتا لاند كروزر ديزل 2021 بـ600 ريال

تنطلق عروض تقسيط السيارات في رمضان من حيث انتهت عروض التقسيط التي تم إطلاقها في الربع الأول من العام الجاري إلا أن تقسيط تويوتا لاند كروزر ديزل 2021 بقسط شهري في حدود 600 ريال هو أكثر ما يلفت الانتباه خلال موسم التخفيضات الحالي وذلك بالرغم من ارتفاع سعر لاند كروزر 2021 مقارنة بقيمة القسط الشهري الذي لا يتجاوز 20 ريال في اليوم لكن لتحقيق المعادلة الصعبة والحصول على هذه السيارة اليابانية هناك أمر لابد من التأكيد عليه وهو قيمة الدفعة المقدمة والدفعة الأخيرة وهو كلمة السر في الحصول على أفضل عروض تقسيط السيارات في رمضان وفي غير رمضان.

عروض تقسيط السيارات في رمضان

ويعد شهر رمضان أحد المواسم المهمة التي تنشط فيها عروض تقسيط السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء في السعودية حيث تحرص معارض السيارات والوكلاء وشركات تمويل السيارات الجديدة على تقديم عروضًا ترويجية لمواجهة التراجع في مبيعات السيارات في هذا الشهر نظرًا لانشغال الأسر بشراء السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك فتأتي العروض متضمنة الإعفاء من الدفعة المقدمة ضمن عروض تقسيط بدون مقدم أو الإعفاء من القسط الأول أو تمديد فترات الصيانة على حسب نوع السيارة والوكيل والضمان الشامل وغيرها من العروض.

سعر تويوتا لاند كروزر

يبدأ سعر تويوتا لاند كروزر 2021 في السعودية عند 186 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة للطراز الأول تويوتا لاندكروزر GXR1 v6 التي تأتي مع محرك بسعة 4 لتر بقوة 271 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيك بستة سرعات مع نظام دفع رباعي مستمر بدبل خفيف و ثقيل فيما تصل قوة عزم الدوران إلى 385 نيوتن في المتر حيث تتسع هذه السيارة إلى 8 ركاب بما فيهم السائق والعديد من الأنظمة التي توفر الثبات والاستقرار على الطرق بكافة أنواعها الطينية والرملية والمطبات الصلبة وغيرها.

تقسيط تويوتا لاند كروزر 2021 بـ600 ريال

لكي تحقق المعادلة الصعبة التي أشرنا إليها في بداية هذا الموضوع وهي تقسيط لاند كروزر بـ 600 ريال يجب أن تقوم بعدة أمور قد يراها البعض دون فائدة تذكر أو تكلفة مالية كبيرة لكن في حقيقة الأمر إنك أن قمت بها فأنت قد حصلت على السيارة تقسيط ولكن بدون قسط يذكر حيث يجب عليك أولا دفع ضريبة القيمة المضافة نقدًا ثم التقسيط على 60 شهرًا بواقع 600 ريال أي 36 ألف ريال يتبقى من سعر السيارة 150 ألف ريال سيتم تقسيمهم بين الدفعتين الأولى والأخيرة بحيث تكون الدفعة الأخيرة في حدود 40 % أي 60 ألف ريال ويتم دفع 90 ألف كدفعة مقدمة.