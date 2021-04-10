روسيا والأمم المتحدة تبحثان تسوية الأزمة الليبية

جدة - نرمين السيد - بحث نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوغدانوف، اليوم السبت، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، تنفيذ خارطة طريق لتسوية الأزمة الليبية.





وذكرت الخارجية الروسية -فى بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية- أن اللقاء تناول تنفيذ القيادة الجديدة لخارطة طريق تسوية الأزمة الليبية التى تبناها منتدى الحوار السياسى الليبى فى نوفمبر 2020". وأكدت الخارجية مجددًا التزامها نحو مبادئ تسوية الأزمة فى ليبيا من خلال إقامة حوار ليبى شامل بمشاركة جميع الأطراف السياسية فى البلاد، مشددة على أهمية تعزيز الجهود الدولية مع التركيز على دور الأمم المتحدة للمضى قدما لحل الأزمة.

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