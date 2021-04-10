جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال المسؤول الصينى تشنج تشونج وى، الذى يرأس أيضًا فريقًا لتنسيق مشروعات تطوير لقاح كوفيد19 فى الصين "فى النصف الثانى من هذا العام سنكون قادرين تمامًا على تلبية احتياجاتنا".
ورغم قيام الشركات المصنعة بتوسيع الطاقة الإنتاجية، فمن غير الواضح إن كان الإنتاج يتزايد بمثل هذه السرعة. فيما قالت الحكومة إن "الإنتاج تضاعف 3 مرات منذ الأول من فبراير حتى أواخر مارس إلى 5 ملايين جرعة يوميًا.
وقالت شركة "سينوفاك بيوتيك"، الشهر الماضى، إنها "ضاعفت قدرتها الإنتاجية السنوية إلى مليارى جرعة بعد الانتهاء من منشأة الإنتاج الثالثة".
وتمتلك المجموعة الوطنية الصينية للصناعات الدوائية "سينوفارم"، أيضًا قدرة إنتاج سنوية مجمعة لا تقل عن 1.1 مليار جرعة من لقاحين مختلفين.
وقالت الشركة إنها "تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 3 مليارات لكنها لم تحدد إطارًا زمنيًا"، وذكرت شركة سينوفارم، يوم الجمعة، أنها ستتمكن من توفير 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا شهريًا اعتبارًا من شهر أبريل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين: إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاح كورونا بنهاية العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.