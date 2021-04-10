الصين: إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاح كورونا بنهاية العام

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال المسؤول الصينى تشنج تشونج وى، الذى يرأس أيضًا فريقًا لتنسيق مشروعات تطوير لقاح كوفيد19 فى الصين "فى النصف الثانى من هذا العام سنكون قادرين تمامًا على تلبية احتياجاتنا".

ورغم قيام الشركات المصنعة بتوسيع الطاقة الإنتاجية، فمن غير الواضح إن كان الإنتاج يتزايد بمثل هذه السرعة. فيما قالت الحكومة إن "الإنتاج تضاعف 3 مرات منذ الأول من فبراير حتى أواخر مارس إلى 5 ملايين جرعة يوميًا.

وقالت شركة "سينوفاك بيوتيك"، الشهر الماضى، إنها "ضاعفت قدرتها الإنتاجية السنوية إلى مليارى جرعة بعد الانتهاء من منشأة الإنتاج الثالثة".

وتمتلك المجموعة الوطنية الصينية للصناعات الدوائية "سينوفارم"، أيضًا قدرة إنتاج سنوية مجمعة لا تقل عن 1.1 مليار جرعة من لقاحين مختلفين.

وقالت الشركة إنها "تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 3 مليارات لكنها لم تحدد إطارًا زمنيًا"، وذكرت شركة سينوفارم، يوم الجمعة، أنها ستتمكن من توفير 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا شهريًا اعتبارًا من شهر أبريل.