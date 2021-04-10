عاجل.. السودان تبدأ ملء خزان جبل أولياء تحسبا لملء أحادى لسد النهضة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، ملء خزان "جبل أولياء" فى السودان بـ600 مليون متر مكعب من المياه، وذلك تحسبًا لشروع إثيوبيا فى ملء أحادى لسد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وكان مستشار رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، قد حذر اليوم، من أن التعنت الإثيوبى فى مفاوضات سد النهضة قد يجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه. وقال مستشار البرهان، إن "حرب المياه قادمة إذا لم يتدخل المجتمع الدولى"، مشددًا على أن الحرمان من المياه هو أقوى سبب لخلق العداء فى أى منطقة.

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