انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية بعد معاناة مع المرض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الحساب الرسمي للعائلة الملكية في بريطانيا على تويتر أخبار محزنة، ونشر صورة بالأبيض والأسود لـ “الأمير فيليب”، إلى جانب بضع كلمات. “ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب دوق إدنبرة”. وذكر البيان الصحفي أيضًا أن الأمير فيليب، الذي تم نقله إلى المستشفى في بداية العام لإصابته بعدوى ثم مشكلة في القلب توفي صباح يوم الجمعة في قلعة وندسور.

في 16 فبراير، تم نقل الأمير فيليب إلى مستشفى الملك إدوارد السابع، وهو مستشفى خاص في لندن. الاستشفاء كإجراء احترازي بعد الشعور بتوعك، ثم أوضح قصر باكنغهام بعد بضعة أيام أنه كان بسبب عدوى. في أوائل مارس، خضع لعملية جراحية لمشكلة قلبية موجودة مسبقًا في مستشفى سانت بارثولوميو منشأة أخرى في العاصمة البريطانية، ثم عاد إلى مستشفى الملك إدوارد السابع لشفائه، وغادر في 16 مارس، وهكذا وجد زوجته في قلعة وندسور، حيث اجتاز الزوجان الحجر الذي فرضه وباء الفيروس التاجي.

رجال العالم يشيدون بالأمير فيليب

• توني بلير يشيد بـ “تصميمه وشجاعته”

أشاد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير “بتصميم” و “شجاعة” الأمير فيليب.

وقال حزب العمال السابق: “من الطبيعي أن يتم الاعتراف به بشكل خاص لدعمه الرائع والثابت للملكة لسنوات عديدة، إنه رجل يتمتع بالبصيرة والتصميم وشجاعة”. مضيفًا أن الامير فيليب “كان غالبًا متقدمًا لعصره”.

• جو بايدن يشيد بـ “عقود من العمل المتفاني” للأمير فيليب

في بيان، أشاد الرئيس الأمريكي بـ “عقود من العمل المتفاني” للأمير فيليب.

قال جو بايدن: “كرس الامير فيليب نفسه لشعب المملكة المتحدة، للكومنولث ولعائلته”، مشيدًا على وجه الخصوص بالالتزامات “البيئية” لدوق إدنبرة.

• رئيس الوزراء الإسكتلندي “حزين”

نشر رئيس الوزراء الإسكتلندي نيكولا ستورجون تغريدة على تويتر جاء فيها: “أحزنني نبأ وفاة دوق إدنبرة، أقدم التعازي الشخصية والعميقة، وكذلك تعازي الحكومة والشعب الإسكتلندي، لصاحبة الجلالة الملكة وأسرتها”