تفاصيل استمارة تحديث بيانات المتقاعدين العراق الهيئة الوطنية

استمارة تحديث المتقاعدين بالعراق يتساءل العديد من المواطنين العراقيين عن تحديث بيانات رواتبهم حيث شهدت محرك البحث جوجل عمليات بحث متزايدة عن كيفية تحديث بيانات المتقاعدين ٢٠٢١ في الهيئة الوطنية للتقاعد العراقية حيث أعلنت هيئة التقاعد من خلال تصريح لها ضرورة التوجه كل المتقاعدين داخل العراق وخارجها بعمل تحديث لبياناتهم الشخصية حتى تستمر رواتبهم التقاعدية دون إنقطاع.

كيفية إجراء بيانات التحديث

تتم عملية تحديث بيانات المتقاعدين العراقيين عن طريق الدخول على الموقع الخاص بالهيئة العامة الوطنية للتقاعد، وملء نموذج واستمارة خاصة بتحديث البيانات وإدخال كافة البيانات المراد تحديثها حتى لا تنقطع رواتب التقاعد الخاصة بهم، وذلك من أجل النهوض بالخدمة المقدمة للمتقاعدين والتيسير والتسجيل عليهم في أداء الخدمة دون عناء أو مشقة وتعب، وتتم عملية التحديث من خلال الدخول على الموقع باستخدام الإنترنت من خلال تجربة الحاسوب أو الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت وعليه إدخال البيانات في الخانة التي تظهر له فيها علامة النجمة وتعني لايد من ادخال البيانات الجديدة في هذه الخانة د، وإذا ظهرت له علامة استفهام فهذا يعني أنه تم إدخال البيانات بطريقة خاطئة في الاستمارة وإدخال أي تاريخ يجب أن يكون مكتوب اليوم والشهر والسنة، وإذا كان اليوم مكون من رقم واحد، يحب وضع أو كتابة رقم صفر على يسار الرقم، وإذا كان المتقاعد خارج البلاد فعليه أن يختار أنه خارج البلاد.

الدخول على موقع الهيئة الوطنية للتقاعد هنا، بعد الدخول على موقع وزارة المالية.

عليه الاختيار تحديث بيانات المتقاعدين ومنها الدخول على الاستمارة الخاصة بالتحديث، وملئه بالبيانات المطلوبة

يجب كتابة اسمه كاملًا ثم كتابة اسم الام بالكامل، تاريخ الميلاد والجنسية.

ثم إدخال رقم هوية الأحوال، إلى غير ذلك من البيانات المطلوبة في الاستمارة مع الضغط على تخزين المعلومات ومن ثم يمكنه صرف راتبه التقاعدي دون انقطاع.

خطوات تحديث بيانات المتقاعدين