اسعار البنزين في السعودية 2021 لشهر أبريل وفقاً لتحديثات شركة ارامكو السعودية للأسعار الجديدة

اسعار البنزين في السعودية 2021 ،من المقرر أن تقوم شركة أرامكو السعودية بالإعلان عن اسعار البنزين في السعودية 2021 وذلك مساء اليوم السبت الموافق 10 أبريل 2021 على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة يوم غد الأحد 11 أبريل 2021، وذلك بعد أن تتم عملية المراجعة الدورية الخاصة بأسعار البنزين طبقا للقواعد التي حددتها الحكومة السعودية في وقت سابق.

اسعار البنزين في السعودية 2021

جدير بالذكر أنه يتم تعديل أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية تبعا للإجراءات الخاصة بالحوكمة لتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، حيث أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة تتغير بالارتفاع والانخفاض تبعا للتعديلات التي تحدث في الأسعار الخاصة بالتصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق حول العالم، وقد قامت أرامكو منذ قرابة العامين بتعديل الفترة الخاصة بالمراجعة الدورية الخاصة بأسعار البنزين لتصبح شهرية بعد أن كانت ربع سنوية، حيث يتم تعديل الأسعار يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويبدأ العمل بالأسعار الجديدة يوم 11 من كل شهر ميلادي، يذكر أن أرامكو السعودية تقوم بتوفير الاحتياجات اليومية الخاصة بالمحركات، حيث تعمل على توفير بنزين 91 و95 بالإضافة إلى توفير وقود الديزل الخاص بالشاحنات والمركبات الأخرى.

أعلنت أرامكو السعودية في 10 مارس الماضي عن أسعار مشتقات البنزين وقد ارتفعت ارتفاعا طفيفا عن الأسعار الخاصة بشهر فبراير وكانت كالتالي: بالنسبة لسعر بنزين 91 فقد بلغ سعر اللتر منه 1.90 ريالا، أما بالنسبة لسعر بنزين 95 فقد وصل سعره إلى 2.04 ريالا، وبالنسبة لسعر الديزل فقد وصل سعره 0.52 ريالا، أما سعر لتر الغاز المسال فقد بلغ سعره 0.75 ريالا، وسعر لتر الكيروسين بلغ سعره 0.70، ويتابع المقيمين والوافدين في المملكة اليوم الإعلان عن أخر سعر لمشتقات البترول والتي من المتوقع حدوث ارتفاع طفيف فيها نظرا لارتفاع سعر البترول عالميا.

سعر البنزين في السعودية مارس 2021