أخبار اليمن : الامين العام المساعد يعزي بوفاة الدكتور عيسى الزوبه

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الامين العام المساعد يعزي بوفاة الدكتور عيسى الزوبه

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ الدكتور/ عيسي محمد عيسي الزوبه، استاذ طب الاطفال بكليه الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء، ومدير مستشفي الكويت الجامعي السابق، عضواللجنة الدائمة المحلية بالمؤتمرالشعبي العام، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. الامين العام المساعد يعزي بوفاة الدكتور عيسى الزوبهبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ الدكتور/ عيسي محمد عيسي الزوبه، استاذ طب الاطفال بكليه الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء، ومدير مستشفي الكويت الجامعي السابق، عضواللجنة الدائمة المحلية بالمؤتمرالشعبي العام، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقد / محمد عيسى محمد الزوبه، وكافة ال الزوبه، عبّر الامين العام المساعد باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل. سائلاً المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".



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