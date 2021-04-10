6 قتلى بتفجير انتحارى استهدف مطعما جنوب غرب الصومال

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا"، إن التفجير الانتحارى وقع داخل مطعم السويس الذى يقع بالقرب من فندق بيدوا عاصمة منطقة باى الواقعة على بعد حوالى 250 كلم نحو شمال غرب العاصمة مقديشو.

وقال محمد عدن وهو مسؤول فى الشرطة المحلية، لوكالة "فرانس برس"، إن "الانتحارى فجّر نفسه فى كافيتيريا السويس وقتل ستة أشخاص".

وأكد أن الانتحارى "كان يستهدف حاكم المنطقة على وردهير الذى نجا من الاعتداء. لكن أُصيب اثنان من حراسه الشخصيين بجروح، أحدهما جروحه بالغة، بالإضافة إلى خمسة مدنيين آخرين".

وأوقف الحراس الانتحارى عند مدخل المطعم لكنه فجر نفسه فجأة، على ما ذكر المصدر ذاته.

ولاحقا، تبنت "حركة الشباب" الصومالية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى الاعتداء فى رسالة مقتضبة نُشرت على موقع الكترونى تابع لها، وأكدت أن الهجوم كان يستهدف الحاكم.