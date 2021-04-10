6 قتلى بتفجير انتحاري استهدف مطعما جنوب غرب الصومال 

قتل 6 أشخاص وأُصيب سبعة آخرون بتفجير انتحاري وقع اليوم السبت عند مدخل مطعم في مدينة بيدوا جنوب غرب الصومال.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، إن التفجير الانتحاري وقع داخل مطعم السويس الذي يقع بالقرب من فندق بيدوا عاصمة منطقة باي الواقعة على بعد حوالي 250 كلم نحو شمال غرب العاصمة مقديشو.

وقال محمد عدن وهو مسؤول في الشرطة المحلية، لوكالة "فرانس برس"، إن "الانتحاري فجّر نفسه في كافيتيريا السويس وقتل ستة أشخاص".

وأكد أن الانتحاري "كان يستهدف حاكم المنطقة علي وردهير الذي نجا من الاعتداء. لكن أُصيب اثنان من حراسه الشخصيين بجروح، أحدهما جروحه بالغة، بالإضافة إلى خمسة مدنيين آخرين".

وأوقف الحراس الانتحاري عند مدخل المطعم لكنه فجر نفسه فجأة، على ما ذكر المصدر ذاته.

ولاحقا، تبنت "حركة الشباب" الصومالية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي الاعتداء في رسالة مقتضبة نُشرت على موقع الكتروني تابع لها، وأكدت أن الهجوم كان يستهدف الحاكم.