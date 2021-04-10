السعودية تُنفذ حُكم القتل فى 3 جنود بتُهمة الخيانة العظمي

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت الموافق 10 أبريل 2021 ميلادية بتنفيذ حكم القتل فى حق ثلاثة جنود منسوبين لديها بصفتهم العسكرية، وذلك لثبوت قيامهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمي حيث وقامت وزارة الدفاع السعودية بإصدار بيان رسمي جاء فيه بأنه بعدما ورد فى جميع الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية وجوب أداء الأمانة وعدم التعاون مع العدو فى جميع ما يخل بمصالح البلاد فإنه وبعد توفير محاكمة عادلة لثلاثة من الجنود السعوديين المنسوبين على وزارة الدفاع السعودية وثبوت قيامهم بجريمة الخيانة العظمى فقد تقرر تنفيذ حكم القتل فى حقهم.

وقالت وزارة الدفاع فى بيانها بأن الجنود الذين ارتكبوا جريمة الخيانة العظمي هم:-

الجندي الأول/ محمد بن أحمد بن يحي عكام. الجندي الأول/ حمود بن إبراهيم بن على حازمي. الجندي الأول/ شاهر بن عيسي بن قاسم حقوي.

وهم من منسوي وزارة الدفاع السعودية وأقدموا على ارتكاب جريمة الخيانة العظمي حيث أسفر التحقيق معهم بأنهم مدانين فى ارتكاب جريمة الخيانة العظمي، وذلك بتعاونهم مع العد بما يخل بكيان المملكة العربية السعودية ومصالحها العسكرية، وأضافت وزارة الدفاع السعودية بأن المتهمين قد تمت إحالتهم للمحكمة المختصة وتم توفير كافة الضمانات القضائية لهم، وأنه فى النهاية ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم خائنين للأمانة العظيمة التي وكلت إليهم قبل أن ينتقل ضرر ما فعلوه إلى كيان المملكة.

وقد صدر فى حق المتهمين الثلاثة حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم وتم الحكم عليهم بالقتل وفقاً للمقتضي الشرعي والنظامي، وتم استيفاء جميع إجراءات الحكم والتدقيق فيها ومراجعتها والمصادقة عليها وصدر الأمر الملكي بتنفيذ ما تقرر بحقهم، وتم تنفيذ الحكم بحقهم اليوم السبت 28 شعبان 1442 هجرية الموافق 10 أبريل 2021 ميلادية بقيادة المنطقة الجنوبية.