موعد الاختبارات النهائية لجميع المراحل المختلفة في السعودية

نقدم لكم موعد الاختبارات النهائية 1442 لجميع المراحل المختلفة في السعودية حيث اعلن مرسوما ملكيا من قبل وزارة التعليم بالسعودية عن موعد اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية وقد تم ذلك بعد اجراء استفتاء خاص بأولياء الأموروالطلاب في جميع أنحاء المملكة وبناءا عليه صدور هذه النتائج للاستفتاء وهذا و قد أعلنت الوزارة عن مواعيد الاختبارات النهائية وذلك خلال شهر رمضان مع الأخذ بعين الاعتبار الحرص على كل ظروف أولياء الأمور والطلاب وبناء عليه تكون الاختبارات النهائية بعد اجازة عيد الفطر المبارك وهذا احدث جدلا كبيرا بين الطلاب وأولياء الأمور وذلك بسبب رفضهم استمرار العملية الدراسية في شهر رمضان من اجل التفرغ للعبادات والاستمتاع بالشهر الكريم من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على اهم القرارات الصادرة من وزارة التعليم السعودي والمتعلقة بانها الجدل في هذا المجال.

موعد بداية الاختبارات النهائية

قد جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك بإصدار مرسوم ملكي خاص بالاختبارات النهائية بعد مطالبات عديدة وكثيرة من أولياء الأمور والطلاب وقد نص الأمر الملكي على ما يأتي:-

المقرر أن موعد الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية: يوم الثلاثاء1442/9/1 هجري الموافق 2021/4/13.

كما تحدد بداية اجازة رياض الأطفال المرحلة الابتدائية مع نهاية دوام يوم الخميس 1442/9/10 هجري الموافق 2021/4/22.

علي أن تكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة: يوم الأحد 1442/9/6 الموافق 2021/4/18.

موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الثانوية: 6 رمضان 1442 الموافق 18 أبريل.

موعد بداية اجازة المرحلة المتوسطة والثانوية مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1442/9/17 الموافق 2021/4/29.

توقيت الاختبارات النهائية للمرحلة الثانية المتوسطة والثانوية

أعلنت وزارة التعليم بالسعودية عن موعد وتوقيت الدراسة والاختبارات الخاص بالمرحلتين المتوسطة والثانوية وذلك خلال شهر رمضان والتي تبدأ من الساعة 10:30 صباحا وحتى الساعة 2:30 ظهرا.

وتبدأ الاختبارات من الساعة 12:30 ظهرا.

مع العلم فقد أوضحت وزارة التعليم أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني الخاص بالمرحلتين المتوسطة والثانوية سوف يكون يوم 6 رمضان وقد أوضحت الوزارة أن موعد بداية اختبارات الدور الثاني الخاص بجميع المراحل الدراسية سوف يكون يوم 24 رمضان،و سوف تكون بداية اجازة نهاية العام في يوم 24 رمضان وذلك لجميع المراحل الخاصة بالهيئتين التعليمية والإدارية.

معكم وصلنا الى نهاية مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني الإخباري وقد تعرفنا معكم على توقيت و موعد الاختبارات النهائية للمرحلة الثانية و المتوسطة و الثانوية والاجازات الخاصة بالمراحل الدراسية المختلفة بالمملكة العربية السعودية.