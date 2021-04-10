طريقة فتح حساب في تداول الراجحي للبيع والشراء عبر الراجحي المالية تداول الأنترنت

طريقة فتح حساب في تداول الراجحي أون لاين لبيع وشراء الأسهم عبر الراجحي المالية للتداول عبر الأنترنت، لفتح حساب في تداول الراجحي بكل سهولة يجب أن تكون مُسجل في خدمة الهاتف المصرفي للبنك، بالإضافة إلى ضرورة تحديث رقم جوالك بالاتصال على هاتف خدمة الراجحي المالية وتنفيذ إجراءات تحديث رقم الجوال، كما تحتاج لبعض المعلومات المطبوعة على بطاقة الحساب الجاري لدى مصرف الراجحي، وكثير من عملاء المصرف يتساءلون ما هي بالتحديد الطريقة الصحيحة لفتح الحساب في الراجحي تداول؛ للتمكن من بيع وشراء الأسهم عبر الإنترنت والتداول لدى مؤسسة الراجحي المالية، لذا فسوف نقدم لك عزيزي الزائر كافة التفاصيل المتعلقة بمؤسسة الراجحي المالية وكيفية فتح حساب في الراجحي تداول بالخطوات التوضيحية.

طريقة فتح حساب في تداول الراجحي 1442

يتم الدخول عبر مُتصفح جوجل على الراجحي المالية لإنشاء حساب في الراجحي تداول، وبعد الدخول على الرابط الرسمي يتم إختيار تسجيل مُستخدم جديد، ومن ثم قم باتباع الخطوات التالية بكل دقة:

قم بإدخال رقم الهوية، ورقم العميل المطبوع علي بطاقة الحساب الجاري، ثم اضغط على التالي سيصل رمز تفعيل الي جوالك وبعد ادخال الرمز يتم الضغط على التالي، ثم يتم ادخال اسم المستخدم وانشاء كلمة سر من شروط كلمة السر أن تكون 8 خانات علي الأقل وان تحتوي علي حروف وأرقام كبيرة وصغيرة أيضا، يتم بعد ذلك إعادة ادخال كلمة السر للتأكيد يتم بعد ذلك ادخال البريد الالكتروني الخاص بك حيث يُستخدم هذا البريد الالكتروني لاستلام إشعارات البيع والشراء، ثم يتم تأكيد البريد يتم تحديد مَن المُستفيد من هذا الحساب هل هو شركة ام فرد، ثم يتم تحديد الوسيلة المناسبة لاستلام اسم المُستخدم عن طريق البريد الالكتروني او عن طريق الرسائل القصيرة.

سيكون الاشتراك الإفتراضي في تداول الراجحي مجاني وبأسعار تجريبية أو مُتأخرة، ويُمكن ترقية هذا الاشتراك بالضغط على إضافة مُنتج أخر واختيار تداول الإنترنت بأسعار مباشرة، وكما نُلاحظ أن السعر مجاني، ثم يتم الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على التالي، وسوف يصل رمز إلى هاتفك عليك إدخاله في الخانة الخاصة بذلك والضغط على تأكيد، وسيتم ظهور رسالة باكتمال عملية التسجيل في الراجحي المالية، وسيتم إرسال اسم المُستخدم لك عن طريق الرسائل القصيرة.

طريقة الاشتراك وفتح حساب في تداول الراجحي

بعد استلامك اسم المُستخدم الخاص بحسابك في تداول الراجحي قم بتسجيل الدخول، ثم قم باختيار التداول الالكتروني ليظهر نموذج اعرف عميلك وستظهر معلومات العميل التي لا يُمكن التعديل عليها، وبالضغط على التالي ستفتح صفحة بها المعلومات الرئيسية وستلاحظ أن بها مجموعة بيانات عليك إدخالها كالتالي:

في خانة العنوان قم بإدخال العنوان الوطني، وفي خانة رقم الهاتف يجب تحديد إذا كان لديك رقم هاتف ثابت أم لا ويجب عليك إدخال رقم الجوال بدون الصفر.

قم باستكمال معلومات جهة العمل ثم معلومات البنك مع الاستعانة ببطاقة الحساب الجاري، مع إدخال اسم البنك ورقم الفرع المُكون من ثلاثة أرقام ورقم الحساب المُكون من خمسة عشر رقما.

في المعلومات المالية يجب تحديد مصادر الدخل والإجابة علي هذه الأسئلة بما يناسبك سواء بنعم أو لا.

أما معلومات أمين الحفظ فيُنصح باختيار أمين الحفظ في كل الخانات ثم يتم الضغط علي التالي.

خطوات تعبئة معلومات حساب تداول الراجحي

بعد ذلك ستظهر المعلومات الثانوية الخاصة بحسابك في تداول الراجحي المالية، وستلاحظ وجود خانتين يجب استكمال المعلومات فيهما، حيث يتم ادخال قيمة الأسهم التي يتم المتاجرة بها ويتم تحديد مدي المعرفة والخبرة الاستثمارية، ثم يتم اختيار نسب المخاطرة العالية أو المتوسطة والاهم أن يكون المجموع مئة بالمئة ويتم بعدها الضغط علي التالي، ليتم الوصول الي اتفاقية فتح الحساب ويتم الموافقة عليها وأيضا يتم الموافقة علي الإقرار ثم يتم الضغط علي تأكيد البيانات، بعدها يتم ملاحظة أن حالة النموذج غير نشط ولكن بالنزول الي اسفل الصفحة والضغط علي تأكيد مرة أخرى سيتحول النموذج الي نشط، بعد ذلك يتم الضغط علي الذهاب للتداول.

بعد اختيار التداول الالكتروني مرة أخرى وبعد ذلك سيظهر نموذج اتفاقية الترخيص، حيث يتم اختيار مطلعين لغرض خاص فقط لتجنب دفع رسوم إضافية بعدها يتم الضغط علي موافق، سيتم بعدها فتح تداول الراجحي ولعميات البيع والشراء وقوائم المتابعة يتم الضغط علي منصة تداول الراجحي المالية، ولإضافة شركة في قوائم المتابعة يتم الضغط علي خانة الرمز ويتم اختيار الشركة ثم يتم الضغط علي اضافة رمز، أما لعمليات الشراء والبيع يتم تحديد نوع العملية ويتم اختيار الشركة والكمية وتحديد السعر ثم يتم الضغط علي إرسال، أما لمتابعة الأسعار يتم الضغط علي أيقونة عمق السوق،وبذلك تكون قد انتهيت من الخطوات اللازمة لفتح الحساب.

خدمات بنك الراجحي المصرفية

ويملك مصرف الراجحي أكبر عدد من العملاء على مستوى المملكة نظراً لتنوع الخدمات التمويلية والبنكية، فعلى سبيل المثال يوفر البنك أكثر من 5 أنواع من الحسابات بحيث تناسب الفئات المختلفة من العملاء، كما يقدم حوالي 10 أنواع من البطاقات الائتمانية وبطاقات مدى مع عروض وخصومات متنوعة على برامج البطاقات، إضافة إلى 5 برامج من منتجات التمويل الشخصي وغيرها من خيارات تمويل العقار والسيارة.

نرجو في نهاية موضوعنا اليوم عن طريقة فتح حساب في تداول الراجحي، أن نكون قد وُفقنا في الإجابة عن كافة التساؤلات المتداولة في هذا الشأن، حيث استطعنا اليوم معرفة طريقة فتح الحساب الاستثماري لدى مؤسسة الراجحي المالية للبيع والشراء والتداول في الأسهم عبر الأنترنت، وتعلمنا بالتفصيل الطريقة الصحيحة لتعبئة بينات الحساب.