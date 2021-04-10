وزير الخارجية الأميركي يؤكد تضامن الولايات المتحدة التام مع الأردن

دوت الخليج - : تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا، الخميس، من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي أكد تضامن الولايات المتحدة الأميركية التام مع الأردن، بقيادة جلالته.

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين، مؤكداً الدور القيادي لجلالة الملك في تعزيز الأمن والاستقرار.

هذا وكان جلالة الملك، قد تلقى اتصالاً هاتفياً مساء الأربعاء، من الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي شدد فيه على دعم الولايات المتحدة للأردن ولجلالته.