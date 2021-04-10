أخبار اليمن : تسجيل 245 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

دوت الخليج -

تسجيل 245 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، 245 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. تسجيل 245 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةسجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، 245 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان محاولة تسلل قرب شارع الخمسين واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس. وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا تحليق طيران تجسسي و41 خرقا بقصف مدفعي و191 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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