استعدادات في الأردن للاحتفال بمئوية تأسيس الدولة

يستعد الأردنيون والأردنيات للاحتفال، غدا الأحد، بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية.

وتعد مئوية تأسيس الدولة الأردنية تعبيرا عن احتفالية اليوم الأول من احتفال أبناء الأردن بمناسبة مرور 100 عام على وصول الملك عبد الله الأول إلى مدينة معان جنوبي الأردن، والتي كان قد وصلها بتاريخ 21 نوفمبر 1920، ومن ثم انتقل إلى مدينة عمان، وقام بعد ذلك بتأسيس إمارة شرق الأردن، والتي تحولت بالعام 1946 إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

ويتصادف يوم غد الأحد مع 11 أبريل 1921، اليوم الذي شرع فيه الملك عبدالله الأول في تأليف أول حكومة مركزية في شرق الأردن، تحت اسم "حكومة الشرق العربي".

وتأتي مئوية الأردن لتسليط الضوء على الإنجازات التي رافقت عملية البناء والتأسيس مثل إنشاء المؤسسات الحكومية لخدمة المواطنين وما تم من تطوير على أدائها خلال المئة عام الماضية.

وتكتسي أهمية الاحتفال بمئوية الدولة في أنها تؤسس للدخول إلى المئوية الثانية بخطى واثقة نحو تعزيز مفهوم الدولة المدنية الحديثة القائمة على أسس واضحة وثابتة.

وبهذه المناسبة، طرح البريد الأردني إصدارا من الطوابع التذكارية لعام 2021، يتضمن "شعار المئوية، أول حكومة أردنية/حكومة شرق الأردن، تأسيس الديوان الملكي، مئوية عمان عاصمة إمارة شرق الأردن (الشرق العربي)، أول مكتب بريد، القوة السيارة نواة الجيش العربي، تأسيس نيابة العشائر، تأسيس قاضي القضاة، أول محكمة استئناف، أول صحيفة أردنية (الحق يعلو)".

هذا وباشرت البلديات، السبت، بتزيين الشوارع الرئيسة والمرافق العامة ورفع الأعلام الأردنية وشعار مئوية الدولة الأردنية على المواقع العامة في مدينة معان.