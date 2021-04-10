شركة فرنسية تقترح إعادة إعمار مرفأ بيروت خلال 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأكد جو دقاق المدير العام لـCMA CGM وهى من أكبر شركات الشحن البحرى فى العالم فى لبنان، أن الخطة التى عرضتها الشركة على لبنان لأول مرة فى سبتمبر الماضى تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة جراء الانفجار، فيما تقدر الكلفة الإجمالية لهذه الخطة بما بين 400 و600 مليون دولار.

وقال دقاق لوكالة "رويترز": "العرض الذى قدمناه ما زال على الطاولة.. مشروعنا واقعى لأن الأمر عاجل".

ولفت إلى أن الحكومة الفرنسية ليست جزء من هذه الخطة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن شركات فرنسية ومؤسسات مالية أبدت اهتماما بها وأن الدولة اللبنانية سيكون لها دور فى المشروع من خلال شراكة القطاعين الخاص والعام.

وتأتى هذه التصريحات فى أعقاب طرح عدد من الشركات الألمانية خطة طموحة أخرى لإعادة إعمار مرفأ بيروت والأحياء المحيطة به التى تضررت بشدة أيضا جراء الانفجار، وتتراوح تكلفتها بين 5 و15 مليار دولار.

وصرح المدير العام لـ CMA CGM، فى معرض تعليقه على المبادرة الألمانية، أنها تركز أكثر على التطوير العقارى طويل المدى لكن شركته مستعدة للإسهام بجزء المرفأ فى هذا المشروع إذا طلب منها ذلك.

وذكر دقاق بأن CMA CGM هى هى مشغل الشحن الرئيسى فى مرفأ بيروت وتمثل 60 فى المئة من العمليات هناك، مشيرا إلى أن تدمير معدات فى رصيف الحاويات ضاعف وقت الانتظار للسفن، علاوة على أوجه القصور السابقة فى المرفأ.

وأكد دقاق أن CMA CGM لا تزال مرشحة بالمشاركة مع شركة الشحن الأخرى MSC، ومقرها فى سويسرا، للحصول على امتياز إدارة رصيف الحاويات، لافتا إلى ورود أنباء مفادها أن عطاء لإدارة رصيف الحاويات معلق بسبب الأزمة السياسية سيعاد إطلاقه خلال أسبوعين.