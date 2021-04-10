إغلاق لـ10 أيام فى إيران لمواجهة موجة كورونا الرابعة

جدة - نرمين السيد - بدأت إيران، اليوم السبت، إغلاقًا لمدة 10 أيام وسط موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمى، وهو اتجاه مقلق بعد أكثر من عام من محاربة البلاد أسوأ تفشٍّ فى الشرق الأوسط.





وأمرت فرقة العمل المكلفة بتحديد قيود مكافحة الفيروس بإغلاق معظم المتاجر وقصر المكاتب على ثلث طاقتها فى المدن التى تم إعلانها "مناطق حمراء"، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث". وتم إعلان العاصمة طهران و250 مدينة وبلدة أخرى فى جميع أنحاء البلاد مناطق حمراء. وتعانى هذه المناطق من معدلات إيجابية عالية للفيروس وتفرض أشد القيود صرامة. وقالت السلطات إن أكثر من 85% من البلاد باتت لديها الآن تصنيف معدل إصابات باللون الأحمر أو البرتقالى. وجاءت الزيادة الشديدة فى عدد الإصابات فى أعقاب عطلة رسمية لمدة أسبوعين بمناسبة عيد النوروز، رأس السنة الفارسية الجديدة. وسافر الملايين إلى ساحل بحر قزوين وأماكن العطلات الشهيرة الأخرى، واكتظوا بالأسواق لشراء ملابس وألعاب جديدة وتجمعوا فى المنازل فى احتفالات فى تحدٍّ للإرشادات الصحية الحكومية. ويؤثر الإغلاق الجديد أيضًا على جميع الحدائق والمطاعم والمخابز وصالونات التجميل والمراكز التجارية والمكتبات.

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