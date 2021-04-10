محمود عباس: سنواصل الكفاح لتحقيق العدالة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم السبت، مواصلة الكفاح من أجل تحقيق العدالة والكرامة والحرية وتجسيد الدولة المستقلة للشعب الفلسطينى الصامد، ليعيش فى سلام على أرضه وأرض أجداده.





وقال عباس - فى كلمة متلفزة بمناسبة إطلاق فعاليات (بيت لحم عاصمة للثقافة العربية)، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - "رغم المعاناة والظلم والقمع جراء الاحتلال الإسرائيلى المرير لأرضنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، إلا أننا عقدنا العزم على الاحتفال ببيت لحم عاصمة للثقافة العربية، برسالة من الفرح والسلام إلى بقية العالم". وأضاف أن اختيار بيت لحم لتكون عاصمة للثقافة العربية يأتى للتأكيد على أصالة الهوية الثقافية الفلسطينية، وهى رسالة فلسطين إلى عمقها العربيّ فى ظل كل التحديات التى تعصف بالمنطقة العربية. وثمن عباس جهود الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، لاعتماد 2021 عام إطلاق فعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020، بعد أن تأجل لعام كامل بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

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