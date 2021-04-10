الهند تحتج على مرور مدمرة أمريكية فى منطقتها الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الهندية، إن نيودلهى احتجت لدى الولايات المتحدة على مرور مدمرة أمريكية فى منطقتها الاقتصادية الخالصة دون إذن، وذلك فى خلاف نادر بين بحريتى الدولتين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وكان الأسطول السابع الأمريكى قد قال فى بيان، الأربعاء الماضى، إن المدمرة جون بول جونز "أكدت حقوق وحرية الملاحية" داخل المنطقة الاقتصادية الهندية الخالصة بما يتفق مع القانون وذلك من خلال الإبحار على مسافة نحو 130 ميلا بحريا غربى جزر لاكشادويب، لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الهندية قال فى بيان فى ساعة متأخرة أمس الجمعة إن قواعد الأمم المتحدة لا تسمح بمثل هذا المرور دون إذن.

وأضاف "موقف حكومة الهند المعلن من معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار هو عدم السماح للدول الأخرى بالتدريبات العسكرية أو المناورات فى المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارى، خاصة تلك التى تشمل استخدام أسلحة أو متفجرات، دون إذن الدولة الساحلية".

وقالت وزارة الخارجية إن الجيش الهندى رصد تحرك المدمرة جون بول جونز من الخليج صوب مضيق ملقا.

وجاء فى تقرير سنوى لوزارة الدفاع الأمريكية أن البحرية الأمريكية أجرت فى السابق ما يطلق عليه عمليات الإبحار التى تؤكد حرية الملاحة فى المياه الهندية دون إذن، وكان آخرها فى السنة المالية 2019.