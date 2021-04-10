زلزال قوي يهز جاوة الشرقية بإندونيسيا 

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل اليوم السبت، بأن زلزالا بقوة 5,9 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا.

زلزال قوي يهز جاوة الشرقية بإندونيسياإعصار مداري يودي بحياة 113 شخصا على الأقل في إندونيسيا وتيمور الشرقية

ووقع الزلزال في المحيط على بعد 91 كيلومترا في منطقة بين جنوب وجنوب شرقي مدينة بليتار الإندونيسية.

وذكر المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، أن الزلزال الذي وقع بقوة 6 درجات على عمق 82 كيلومترا، يبعد حوالي 45 كيلومترا جنوب غرب مدينة مالانغ في المقاطعة.

وفقا للمكتب الوطني الإندونيسي للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، فقد بلغت قوة الزلزال 5.9 درجة على مقياس ريختر.



وذكرت وكالة الحد من الكوارث بإندونيسيا، أن الكارثة أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة اثنين بجروح خطيرة وإلحاق أضرار بمئات المباني في عدة مدن، في حين لم تصدر أي تحذيرات من أمواج مد عاتية تسونامي.

وتقع إندونيسيا على جانبي ما يسمى بـ"حلقة النار" في المحيط الهادي وتتعرض عادة لهزات أرضية، إذ لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في زلزال بلغت قوته 6.2 درجة في جزيرة سولاويسي في يناير الماضي.