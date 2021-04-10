“متابعة” سعر البنزين في السعودية ابريل 2021 شركة اراكو aramco وموعد تطبيق الاسعار الجديدة

من المقرر أن تقوم شركة أرامكو السعودية بالإعلان عن التغييرات في أسعار البنزين وذلك تبعا للقرارات التي أصدرتها الحكومة السعودية في وقت سابق، حيث يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة يوم 10 من كل شهر ميلادي على أن يتم العمل بها بداية من صباح يوم 11 من الشهر نفسه، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن اسعار البنزين الجديدة مساء اليوم السبت 10 أبريل 2021 على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة يوم غد الأحد الموافق 11 أبريل، جدير بالذكر أن أرامكو سوف تقوم بتحديد الأسعار الجديدة في ظل التغيرات التي تشهدها أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية الخاصة بحجم الإمدادات بالإضافة إلى الاضطرابات التي يمر بها قطاع البترول متأثرا بالأحداث السياسية على المستوى العالمي، يذكر أن شركة أرامكو قد أعلنت في فبراير 2020 أنه قد تم تعديل الفترة الخاصة بالمراجعة الدورية لأسعار مشتقات البترول لتصبح شهرية بعد أن كانت ربع سنوية، وذلك تبعا للإجراءات الخاصة بالحوكمة لتعديل منتجات الطاقة والمياه في المملكة.

أخر سعر للبنزين في السعودية

يذكر أن أسعار مشتقات البترول والمعمول بها حتى الآن تبعا لأخر تحديثات في سعره في مارس الماضي هي كالتالي:

النوع السعر بنزين 91 1.90 ريال سعودي بنزين 95 2.04 ريال سعودي الديزل 0.52 ريال سعودي الكيروسين 0.70 ريال سعودي

وسوف نقوم معكم بمتابعة أخر تعديلات خاصة بأسعار البنزين اليوم.

لا زلنا نتابع مع حضراتكم اسعار البنزين الجديدة لشهر ابريل 2021 وفقاً لتحديثات شركة ارامكو لاسعار البنزين الجديدة، ويترقب جميع الموطنين بالممكلة العربي السعودية الاسعار الجديدة والتي لم يتم الاعلان عنها حتى الان، ومن خلال هذا الموضوع نتابع معكم كافة التحديثات والاخبار الجديدة اولاً بأول حول تحديثات شركة ارامكو السعودية لاسعار البنزين الجديدة وسوف نوافيكم بتفاصيلها عند اعلانها من خلال هذا الموضوع، تابعونا.