الملكية الاردنية : عودة الرحلات المنتظمة مع بريطانيا

دوت الخليج :– أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن عودة الرحلات المنتظمة مع بريطانيا.
وقال مصدر الخميس، إن الرحلات ستتم مرتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء اعتبارا من الحادي عشر من الشهر الحالي.
وكانت الحكومة قد قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة (الترانزيت) القادمة من المملكة المتحدة، اعتباراً من 21 كانون الأول من العام الفائت، إثر ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة الشهر الماضي ، وفق هلا اخبار .
وتم بعدها السماح بدخول المسافرين الأردنيين القادمين من بريطانيا عبر الرحلات الجوية غير المباشرة (الترانزيت)، بدء من 23 كانون الثاني من العام الحالي حسب إعلان رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم ميستو لهلا أخبار دون اشتراط قضاء مدة 14 يوما في دولة أخرى قبل المجيء إلى المملكة.
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