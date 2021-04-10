إيطاليا تسجل 344 وفاة و17567 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 344 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم السبت مقابل 718 يوم الجمعة.

وأفادت الوزارة بأن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 17567 بعد أن كان 18938 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 113923 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى معدل في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم، حيث سجلت إيطاليا 3.75 مليون إصابة حتى الآن.