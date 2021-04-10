اسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل طبقاً لتعديلات أرامكو والتطبيق الأحد

اسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2021، هذا ما أعلنت عنه شركة أرامكو اليوم الموافق السبت 10 أبريل 2021، وأكدت الشركة أنه سيتم العمل بها صباح الغد الموافق الأحد 11 أبريل 2021، يمكنك الآن الإطلاع على جميع التعديلات الجديدة، ومعرفة الفرق بين تسعيرة شهر مارس الماضي وشهر أبريل الحالي، تابع معنا في هذا المقال.شركة أرامكو السعودية
تعتبر شركة أرامكو السعودية رائدة في مجال النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وكذلك جميع الأعمال التابعة لهذا المجال، مثل تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق.
تحقق الشركة أرباح هائلة وتتفوق على منافسيها، ولمعرفة اسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2021 التي أعلنتها أرامكو، تابع معنا.أرامكو أسعار البنزين في السعودية
تقوم شركة أرامكو بمراجعة اسعار البنزين في السعودية بشكل دوري شهرياً، حيث أن الأسعار المحلية تكون قابلة للتغيير سواء بالزيادة أو النقصان وفقاً لأسعار التصدير العالمية.
يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، يبدأ التطبيق الفعلي للتعديلات في صباح اليوم الحادي عشر من الشهر، توفر الشركة أنواع بنزين 91، 95، وقود الديزل للشاحنات والمركبات.
سوف نوضح الفرق بين أسعار منتجات الطاقة في شهر مارس الماضي وشهر أبريل الحالي لاحقاً في هذا المقال بالتفاصيل الكاملة.سعر البنزين أبريل 2021
أعلنت شركة أرامكو أسعار البنزين ومشتقاته البترولية في شهر أبريل الحالي، بعد أن كان قد بلغ ارتفاع في شهر مارس الماضي وأيضاً في شهر فبراير، ولكن حدث انخفاض قليلاً في شهر أبريل كالتالي:
- سعر بنزين 91 : 1.9 ريال سعودي.
- سعر بنزين 95 : 2.04 ريال سعودي.
- سعر الديزل : 52. ريال سعودي.
- سعر غاز البترول المسال : 75. ريال سعودي.
- سعر الكيروسين : 70. ريال سعودي.
أعلنت شركة أرامكو السعودية في فبراير 2020، عن تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين الجديدة من ربع سنوية إلى شهرية، جاء جدول تسعيرة منتجات الطاقة على النحو التالي:
- سعر بنزين 91 ” ريال لكل لتر ” :
- يناير : 1.50
- فبراير : 1.55
- مارس : 1.55
- أبريل : 1.31
- مايو : 67.
- يونيو : 90.
- يوليو : 1.29
- أغسطس : 1.43
- سبتمبر : 1.47
- أكتوبر : 1.44
- نوفمبر : 1.44
- ديسمبر : 1.42
- سعر بنزين 95 ” ريال لكل لتر ” :
- يناير : 2.05
- فبراير : 2.11
- مارس : 2.05
- أبريل : 1.47
- مايو : 82.
- يونيو : 1.08
- يوليو : 1.44
- أغسطس : 1.60
- سبتمبر : 1.63
- أكتوبر : 1.59
- نوفمبر : 1.58
- ديسمبر : 1.55
الوسوم
اسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2021، هذا ما أعلنت عنه شركة أرامكو اليوم الموافق السبت 10 أبريل 2021، وأكدت الشركة أنه سيتم العمل بها صباح الغد الموافق الأحد 11 أبريل 2021، يمكنك الآن الإطلاع على جميع التعديلات الجديدة، ومعرفة الفرق بين تسعيرة شهر مارس الماضي وشهر أبريل الحالي، تابع معنا في هذا المقال.شركة أرامكو السعودية
تعتبر شركة أرامكو السعودية رائدة في مجال النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وكذلك جميع الأعمال التابعة لهذا المجال، مثل تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق.
تحقق الشركة أرباح هائلة وتتفوق على منافسيها، ولمعرفة اسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2021 التي أعلنتها أرامكو، تابع معنا.أرامكو أسعار البنزين في السعودية
تقوم شركة أرامكو بمراجعة اسعار البنزين في السعودية بشكل دوري شهرياً، حيث أن الأسعار المحلية تكون قابلة للتغيير سواء بالزيادة أو النقصان وفقاً لأسعار التصدير العالمية.
يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، يبدأ التطبيق الفعلي للتعديلات في صباح اليوم الحادي عشر من الشهر، توفر الشركة أنواع بنزين 91، 95، وقود الديزل للشاحنات والمركبات.
سوف نوضح الفرق بين أسعار منتجات الطاقة في شهر مارس الماضي وشهر أبريل الحالي لاحقاً في هذا المقال بالتفاصيل الكاملة.سعر البنزين أبريل 2021
أعلنت شركة أرامكو أسعار البنزين ومشتقاته البترولية في شهر أبريل الحالي، بعد أن كان قد بلغ ارتفاع في شهر مارس الماضي وأيضاً في شهر فبراير، ولكن حدث انخفاض قليلاً في شهر أبريل كالتالي:
- سعر بنزين 91 : 1.9 ريال سعودي.
- سعر بنزين 95 : 2.04 ريال سعودي.
- سعر الديزل : 52. ريال سعودي.
- سعر غاز البترول المسال : 75. ريال سعودي.
- سعر الكيروسين : 70. ريال سعودي.
أعلنت شركة أرامكو السعودية في فبراير 2020، عن تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين الجديدة من ربع سنوية إلى شهرية، جاء جدول تسعيرة منتجات الطاقة على النحو التالي:
- سعر بنزين 91 ” ريال لكل لتر ” :
- يناير : 1.50
- فبراير : 1.55
- مارس : 1.55
- أبريل : 1.31
- مايو : 67.
- يونيو : 90.
- يوليو : 1.29
- أغسطس : 1.43
- سبتمبر : 1.47
- أكتوبر : 1.44
- نوفمبر : 1.44
- ديسمبر : 1.42
- سعر بنزين 95 ” ريال لكل لتر ” :
- يناير : 2.05
- فبراير : 2.11
- مارس : 2.05
- أبريل : 1.47
- مايو : 82.
- يونيو : 1.08
- يوليو : 1.44
- أغسطس : 1.60
- سبتمبر : 1.63
- أكتوبر : 1.59
- نوفمبر : 1.58
- ديسمبر : 1.55
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