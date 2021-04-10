تمويل شخصي مليون ريال بدون مستندات وبدون زيارة الفرع في رمضان

بمناسبة رمضان أسرع تمويل شخصي في السعودية لن تقوم بتقديم مستندات أو تكون مجبر على زيارة الفرع بحد أدنى للراتب لن تجده في أي بنك أخر. سواء أكنت بحاجة إلى سداد ديونك أو إعادة تصميم مسكنك أو تغطية نفقات كبيرة أخرى ، فقد يكون القرض الشخصي اختيارك الموفق. إذا قررت الحصول على قرض – مثل تمويل شخصي مليون ريال – فتأكد من التفكير بعناية في خيارات البنوك للعثور على قرض يناسب احتياجاتك على أفضل وجه. إليك ما يجب أن تعرفه قبل الحصول على تمويل شخصي بقيمة مليون ريال. من أين تحصل على قرض شخصي مليون ريال.

فيما يلي بعض أنواع المقرضين الذين يقدمون تمويل شخصي مليون ريال:

خدمات التمويل الشخصي عبر الإنترنت

تعد الشركات عبر الإنترنت أحد أكثر الخيارات ملاءمة عندما يتعلق الأمر بالحصول على تمويل شخصي خاصة اذا كان لديك سجل ائتماني ضعيف بعض الشيء. توفر هذه الأنواع من المقرضين قروضًا شخصية كبيرة وصغيرة ، وغالبًا ما تقدم أسعارًا تنافسية للمقترضين المؤهلين. عادةً ما تستغرق الموافقة على تمويل القروض عبر الإنترنت يوما واحدًا كحد أقصى – على الرغم من أن بعض المقرضين سيمولون القروض في أقرب وقت بعد عملية تقديم نموذج الطلب. قد يجعل هذا شركات الإقراض عبر الإنترنت أحد أفضل الخيارات إذا كنت بحاجة إلى تمويل شخصي سريع وقيود أقل. قبل الحصول على تمويل شخصي ، تأكد من مراعاة أكبر عدد ممكن من الشركات المالية المرخصة للعثور على القرض المناسب لك. يمكنك التعرف أكثر عن عروض هذه الشركات الأخيرة للحصول على تمويل شخصي للطوارئ ، بعض هذه الشركات تقدم قروضاً بدون تحويل راتب.

البنوك والمؤسسات الاجتماعية

يمكنك أيضًا الحصول على تمويل شخصي بقيمة مليون ريال سعودي من خلال بنك تقليدي. قد يكون هذا خيارًا جيدًا إذا كنت تفضل التقدم للحصول على قرض شخصيًا – على الرغم من أنه قد يكون لديك أيضًا خيار التقديم عبر الإنترنت ، اعتمادًا على البنك.

في حين أن الشركات عبر الإنترنت مناسبون ، تقدم البنوك أحيانًا مزايا خاصة بهم. على سبيل المثال ، إذا كان لديك بالفعل حساب معهم ، فقد تكون مؤهلاً للحصول على خصم على السعر. ضع في اعتبارك أيضًا أنه نظرًا لأن المؤسسات الاجتماعية هي منظمات غير ربحية ، فإنها تقدم أحيانًا أسعارًا وشروطًا أفضل من البنوك أو المقرضين عبر الإنترنت ، ومن أبرزها بنك التنمية الاجتماعي الذي يقدم قروضاً بدون فوائد. إحدى مميزات هذه المؤسسات أو الاتحادات الائتمانية أنها تساعد كثيرا في تسديد قروض المتعثرين وتقدم العديد من المزايا لتشجيع الأعمال الحرة.

الأسئلة المتداولة حول التمويل الشخصي

فيما يلي بعض الإجابات على بعض الأسئلة الشائعة المتعلقة بالقروض الشخصية:

هل يمكنك الحصول على تمويل شخصي مع سوء الائتمان؟

نعم ، هناك العديد من المقرضين الذين يقدمون قروضًا شخصية مليون ريال للمقترضين الذين يعانون من سوء الائتمان. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن القروض الشخصية لسوء الائتمان تأتي عادةً بمعدلات فائدة أعلى مقارنة بالقروض الائتمانية الجيدة.

إذا كنت تكافح من أجل الحصول على الموافقة ، فهناك خيار آخر وهو التقدم بطلب باستخدام مشارك. ليس كل المقرضين يسمحون لمستخدمي التوقيع المشارك على التمويل الشخصي ، لكن البعض يفعل ذلك. الحصول على مشارك في التوقيع يمكن أن يوفر لك معدل فائدة أقل مما تحصل عليه بمفردك.

ما مدى سرعة الحصول على تمويل شخصي؟

مدة الحصول على قرض شخصي يعتمد على نوع المقرض الذي تستخدمه. فيما يلي أوقات التمويل النموذجية المتوقعة:

الشركات : أقل من خمسة أيام عمل

البنوك والاتحادات الائتمانية: يومين على الأكثر

عادةً ما يكونون هو الخيار الأسرع – يقدم العديد منهم قرارات الموافقة في غضون دقائق ، مما قد يساعد في تسريع وقت تمويل القرض. حتى أن بعض البنوك يقدمون قروضًا في اليوم التالي أو في نفس اليوم إذا تمت الموافقة عليك.

فيم يمكن استخدام التمويل الشخصي؟

يمكنك استخدام قرض شخصي لأي مصاريف شخصية تقريبًا ، يمكنك الحصول على قرض شخصي لتغطية سداد الديون والفواتير الطبية وتحسينات المنزل والمزيد.

إذا كنت مستعدًا للحصول على تمويل شخصي مليون ريال سعودي ، فاتبع الخطوات الثلاث التالية:

تحقق من رصيدك. سيراجع جميع المقرضون سجل ائتمانك لتحديد أهليتك الائتمانية بالإضافة إلى تحديد أسعارهم وشروطهم. قبل التقديم ، ضع في اعتبارك التحقق من رصيدك حتى تعرف مكانك. يمكنك استخدام خدمة مثل سمة لمراجعة تقارير الائتمان الخاصة بك مجانًا. إذا وجدت أي أخطاء ، فعارضها مع مكاتب الائتمان المناسبة لزيادة درجاتك. قارن المقرضين واختر خيار التمويل. تأكد من مقارنة أكبر عدد ممكن من مقرضي التمويل الشخصي للعثور على قرض يناسب احتياجاتك. لا تنظر فقط في الأسعار ولكن أيضًا في شروط السداد وأي رسوم يتقاضاها المُقرض. بعد الانتهاء من البحث ، حدد خيار القرض الذي تفضله. أكمل الطلب واحصل على أموالك. بمجرد اختيارك للمقرض ، ستحتاج إلى ملء طلب كامل وإرسال أي مستندات مطلوبة ، مثل كشف حساب بنكي أو بيان راتب أو قسائم الدفع أو الإقرارات الضريبية. إذا تمت الموافقة ، فسيطلب منك المُقرض التوقيع على القرض حتى يمكن ارسال الأموال لك. عادة ما يكون وقت تنفيذ التمويل الشخصي وارسال الأموال إليك حوالي أسبوع واحد على الأكثر – على الرغم من أن بعض المقرضين سيرسلون لك الأموال في فترة أقل من هذه لكن هذا المتوسط العام.

قبل الحصول على تمويل شخصي ، تذكر أن تفكر في أكبر عدد ممكن من المقرضين. بهذه الطريقة ، يمكنك العثور على قرض يناسبك. يمكنك مقارنة أسعارك المؤهلة مسبقًا من مقرضين متعددين يقدمون قروضًا شخصية مليون ريال في 10 دقائق.

تمويل شخصي مليون ريال بدون مستندات

الأمور التي تحدثنا عنها في هذا المقال هي أساسيات التعامل عند طلب تمويل شخصي ، لذلك قد لا يجد المعظم السهولة في ذلك ، ولهذا نحن موجودون لتقديم الدعم الكامل وتقديم أفضل عروض التمويل الإسلامي الذي يتناسب مع التزامات كل مواطن ، بحيث يكون قادر على سداد التمويل ولا يقع فريسة للديون الطائلة في النهاية.

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التوقيع يتم الكترونياً عن طريق خدمة التصديق الرقمي

تصل رسالة نصية على جوال العميل لاعتماد الطلب والتواصل معه

العمر يبدأ من 18 عاماً

للقطاعات الحكومية والخاصة مع 3 أشهر وسنة فترة العمل لكل قطاع

سجل الائتمان الخاصة بك هو عامل رئيسي عندما يتعلق الأمر بالتأهل للحصول على تمويل شخصي. كما أنه يؤثر على معدلات الفائدة التي قد تحصل عليها: بشكل عام ، المقترضون ذوو الائتمان الجيد – عادةً ما يكون درجة 670 أو أعلى – مؤهلون للحصول على معدلات فائدة أقل مقارنة بالمقترضين ذوي الائتمان السيئ.

للحصول على موافقة للحصول على قرض شخصي مليون ريال ، ستحتاج عادةً إلى درجة ائتمان تبلغ 620 أو أعلى – ولكن ضع في اعتبارك أن بعض المقرضين على استعداد للموافقة على طلبات المقترضين الذين حصلوا على درجات أقل من ذلك. إذا كان لديك ائتمان ضعيف ويمكنك الانتظار للحصول على تمويل شخصي ، فقد يكون من الجيد العمل على بناء الائتمان الخاص بك حتى تتمكن من التأهل للحصول على أسعار أفضل في المستقبل.

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كم ستدفع شهريًا للحصول على قرض شخصي بقيمة مليون ريال؟

يعتمد المبلغ الذي ستدفعه مقابل قرض بقيمة مليون ريال على معدل الفائدة الذي تتأهل له بالإضافة إلى مدة السداد.

سيكون لدرجة الائتمان الخاصة بك تأثير كبير على المبلغ الذي ستدفعه مقابل قرض بقيمة مليون ريال. قبل الحصول على قرض ، تأكد من مراعاة التكلفة الإجمالية حتى تتمكن من الاستعداد لأية تكاليف إضافية – يمكنك تقدير المبلغ الذي ستدفعه للحصول على قرض باستخدام حاسبة التمويل الشخصي.

إذا كنت مستعدًا للحصول على قرض ، خذ وقتك لمقارنة أكبر عدد ممكن من المقرضين للعثور على التمويل الشخصي المناسب لك.