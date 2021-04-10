التمويل العقاري البنك الأهلي السعودي طريقة وشروط الطلب

يبحث العديد من الأفراد عن التمويل العقاري البنك الأهلي السعودي حيث يعد البنك الأهلي من أكبر المؤسسات المالية داخل المملكة والذي يعمل على مشاركة العملاء على تحقيق أمنياتهم في الحصول على مسكن خاص بهم بأقل الفوائد الممكنة بالإضافة إلى إعفائه للعملاء من قيمة الرسوم الإدارية والتقييم، كما يقوم البنك بتقديم التمويل الشخصي البنك الأهلي السعودي والذي يحتاجه الأفراد لتوفير العديد من احتياجاتهم الشخصية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التمويل العقاري البنك الأهلي السعودي.

التمويل العقاري البنك الأهلي السعودي

يمنح التمويل العقاري البنك الأهلي السعودي للأشخاص الراغبين في الحصول على مسكن خاص بهم بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تمويل ذو خاصية 2 في 1 والتي من خلالها يستطيع الفرد الحصول على التمويل العقاري بالإضافة إلى التمويل الشخصي لإنجاز العديد من المهام التأخري.

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك الأهلي السعودي.

يقوم المستخدم بالتوجيه إلى قائمة خدمات الأفراد المنسدلة.

يقوم باختيار كلمة تمويل الأهلي العقاري، ومن ثم يتم اختيار نوع التمويل المراد الحصول عليه.

ويتم الضغط عليها ومن ثم النزول إلى أسفل الصفحة والضغط على كلمة تقدم بطلبك الآن.

يظهر بعد ذلك صفحة جديدة بها بعض الخانات الفارغة التي يجب على المتقدم كتابة بعض البيانات بها كالاسم، رقم الجوال، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، المدينة المقيم بها.

يطلب بعد ذلك الموقع تحديد نوع اللغة المراد التعامل بها، ومن ثم يتم الضغط على كلمة إرسال.

يقوم البنك بمراجعة الطلب المقدم ومن ثم التواصل مع مقدم الطلب.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 21 عام وألا يزيد عن 60 عامًا.

أن يمتلك المتقدم من أجل الحصول على التمويل الجنسية السعودية.

ألا يقل دخل المتقدم عن 3000 ريال سعودي.

ألا تقل مدة العمل عن شهر كاملًا دون انقطاع.

يتم دفع دفعة مقدمة ما بين 10 إلى 30% تختلف باختلاف القطاع ونوع العقار المراد الحصول عليه.

إحضار خطاب تحويل الراتب إلى البنك الأهلي السعودي.

كيفية الحصول على التمويل العقاري البنك الأهلي السعوديشروط الحصول على التمويل العقاري البنك الأهلي السعودي