أبو الغيط : العراق ركنٌ ركين فى المنظومة العربية

جدة - نرمين السيد - قال مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الأمين العام أحمد أبو الغيط التقى بكل من: الرئيس العراقى برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان برزانى، وفؤاد حسين وزير الخارجية.





وأوضح المصدر أن ذلك جاء خلال اليوم الأول من زيارة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، للعراق والتى بدأت اليوم، وتستمر حتى الغد.

وأضاف المصدر أن الأمين العام، أعرب خلال اللقاءات عن ترحيبه بما شهدته الفترة الأخيرة من مساعى ترسيخ مظاهر السيادة للدولة العراقية، وكذلك اهتمام قيادات الدولة بالبعد العربى فى السياسة الإقليمية للعراق باعتباره رصيداً استراتيجياً أساسياً، وباعتبار بغداد رُكناً ركيناً فى المنظومة العربية.

وقال المصدر، إن أبو الغيط قدم الشكر للمسئولين العراقيين، على دعم العراق المستمر للجامعة العربية، سياسياً ومالياً، مؤكداً أن الدعم العراقى للجامعة فى الفترة الماضية كان حيوياً وأسهم فى تحسين أداء الجامعة على عدد من الأصعدة.

وذكر أن أبو الغيط شدد خلال لقاءاته مع القادة العراقيين على أن الجامعة مستمرة فى دعمها ومساندتها للعراق وهى تقف إلى جواره فى سعيه لتثبيت الاستقرار الداخلى وتعزيز التوازن فى علاقاته الإقليمية.

وأكد المصدر أن الرئيس العراقى برهم صالح خلال استقباله للأمين العام تناول معه مُجمل الوضع الإقليمى، والتطورات الأخيرة فى الجوار العراقى، وبخاصة ما يتعلق بالأزمة السورية، وقد ركز أبو الغيط فى حديثه على أهمية استمرار بغداد فى التوجه المقدر من تعزيز علاقاتها بمحيطها العربى، كما نقل ابوالغيط للرئيس صالح ما يستشعره من ارتياحٍ عربى حيال هذا التوجه العراقى الإيجابى.

وذكر المصدر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى العراقى، استقبل أبو الغيط فى قصر الحكومة، حيث عُقدت جلسة مباحثات استعرض الكاظمى خلالها توجهات حكومته على الصعيدين الداخلى والإقليمى، وقد عبّر أبو الغيط من ناحيته عن تأييده الكبير للمنهج الشجاع الذى يتبناه الكاظمى فى مواجهة التحديات، والذى يضع مصلحة العراق فوق أية اعتبارات أخرى، ويسعى لترسيخ سيادة البلد واستقراره.

كما حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية على استعراض عددٍ من الأزمات العربية والتحديات المختلفة التى تواجه المنطقة، مؤكداً أهمية دور العراق فى التوازن الإقليمى.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط عقد جلسة مباحثات مطولة مع وزير الخارجية فؤاد حسين، بمقر وزارة الخارجية فى بغداد، حيث استمع منه إلى تقييم شامل للأوضاع الإقليمية. وأعرب أبو الغيط عن ارتياحه للرؤية العراقية حيال تخفيف حدة التوترات الإقليمية، وإبعاد العراق عن التجاذبات الجارية، حفاظاً على استقلاله واستقراره وتوفير الفرص لنموه الاقتصادى الضرورى تلبية لطموحات شعبه.

وأضاف المصدر أن نيجرفان بارزانى، رئيس إقليم كردستان العراق، قد استقبل الأمين العام للجامعة فى بغداد التى كان بزيارتها السبت 10 الجارى، حيث أثنى رئيس الإقليم على العلاقة القائمة بين العراق والجامعة وبصفة خاصة بين الإقليم والجامعة، مبرزا اهمية استمرارها وتنميتها؛ كما رحب الأمين العام من جانبه بإقرار مجلس النواب للموازنة للعام 2021 بما يُسهم فى تجاوز المُشكلات بين الحكومة المركزية والإقليم، وينعكس إيجاباً على العلاقة بينهما.