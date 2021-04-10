مستشار السيادة السودانى : إثيوبيا تحاول كسب الوقت لتنفيذ خطة الملء الثانى

وتابع أبو هاجة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسؤوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": أتصور أن النظام الإثيوبى يدين نفسه بهذه الأخطاء وهذا التعنت، ويتسبب فى ضرر لكل المنطقة"، مشيرا إلى أن هذه السياسات الرعناء سببها توهم هذا النظام أنه يستطيع أن يفعل أى شيء لكن هذه غفلة وعدم تقدير للموقف.
وتابع أبوهاجة أن الجهل فى إدارة الدول هو الذى يتسبب فى مثل هذه المصائب، مؤكدا الاستمرار فى كل السبل المشروعة ومخاطبة الجهات الدولية، مؤكدا أنه يجب زيادة الضغط فى هذا الاتجاه.
وشدد أبوهاجة على أنه "لا استسلام" فيما يخص سد النهضة، متابعا "أتوقع أن تبذل الدبلوماسية المصرية والسودانية جهودا أكبر، وهى قادرة على التعامل مع هذا الملف والضغط بالحجة والمنطق لتحقيق استراتيجية التعاون".
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