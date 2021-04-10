رئيس الإمارات يصدر مرسوما بإعادة تشكيل إدارة المصرف المركزى

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزى، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. وعضوية كل من عبدالرحمن صالح آل صالح نائبا للرئيس، وجاسم محمد بوعتابه الزعابى نائبا للرئيس، وخالد محمد سالم بالعمى محافظا للمصرف المركزى.





ويضم مجلس الإدارة -وفق وكالة الأنباء الإماراتية- اليوم السبت، كلا من الأعضاء: يونس حاجى الخورى، وسامى ضاعن القمزى، والدكتور على محمد بخيت المداوى الرميثى. يذكر أنه تم تأسيس مصرف الإمارات المركزى بموجب القانون الاتحادى رقم 10 لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة، ويعمل على تعزيز الاستقرار النقدى والمالى وكفاءة النظام المصرفى للدولة، وحماية المستهلكين من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التى تسهم فى دعم النظام الاقتصادى المستدام.

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