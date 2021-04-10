بكاء تريزيغيه بعد الإصابة "غير المطمئنة" أمام ليفربول

ودع النجم المصري محمود حسن تريزيغيه مباراة فريقه أستون فيلا أمام ليفربول، السبت، منهمرا بالبكاء، مما قد يتنبأ بإصابة خطيرة للدولي المصري.

وخرج تريزيغيه باكيا من أرض الملعب، بعد تدخل مدافع ليفربول ترينت أليكساندر أرنولد على ركبته، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز السبت.

وسارع مواطنه محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد الواقعة، خلال اللقاء الذي انتصر فيه صلاح وليفربول بنتيجة 2-1.

وعقب الإصابة، نشر تريزيغيه على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، تحديثا حول الإصابة الخطيرة.

وقال تريزيغيه: " أشكر كل الناس للي سألت علي، ومش عارف أرد عليها، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن. أسألكم الدعاء ".

وقد تنهي الإصابة موسم تريزيغيه إذا ما تأكدت خطورتها، والمخاوف الأكبر هي من أن تمثل الإصابة قطعا بالرباط الصليبي، وهي الإصابة الأكثر تعقيدا في كرة القدم.

وكان تريزيغيه قد تألق بشكل لافت مع فريقه في المباراة السابقة، أمام فولهام، وسجلين هدفين.