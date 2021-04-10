أبو الغيط يلتقى نيجيرفان بارزانى ويدعوه لزيارة الجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - التقى رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزانى، مساء اليوم السبت، مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط فى بغداد، ودعاه الأخير إلى زيارة مقر الجامعة فى القاهرة.





وأكد الجانبان على الحاجة للتنسيق بين أربيل وبغداد وجميع القوى والمكونات العراقية، وأهمية ذلك لتجاوز التحديات، وحسب بيان لرئاسة الإقليم بحث الاجتماع الأوضاع فى العراق وإقليم كردستان عموماً.

وشدد الجانبان على أن معالجة الخلافات بين أربيل وبغداد تحقق أمن العراق واستقراره، ليعود بعد حل المشاكل دولة قوية فى المنطقة ويؤدى دوره الإقليمى والدولى، مشددين على أن التنسيق بين أربيل وبغداد وجميع القوى والمكونات ضرورى ومهم لتجاوز المصاعب وتحديات هذه المرحلة.

وأشار أبو الغيط إلى أن العراق غنى بالثروات البشرية والطبيعية، وأكد على دعم الجامعة العربية الكامل للعراق وإقليم كردستان من أجل حل الخلافات وتجاوز المصاعب ومكافحة الإرهاب، كما دعا رئيس إقليم كردستان، لزيارة مقر الجامعة العربية فى القاهرة.

وقال نيجيرفان بارزانى "نحن فى بغداد للتباحث مع مسؤولى البلاد، الوضع فى العراق والتنسيق والتعاون لمواجهة التحديات ولنعالج الخلافات، ولهذا الغرض نحن لدينا إرادة الحل على أساس الدستور، وينبغى تسوية جميع المشامل من أجل تحقيق الاستقرار فى العراق".

كما كانت مناقشة الأوضاع فى المنطقة عموماً وعدة ملفات ذات الاهتمام المشترك، جانباً آخر من محاور الاجتماع.

ومن المتوقع أن يلتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى وصل أربيل مساء اليوم، بالزعيم الكردى مسعود بارزانى، ورئيس الورزاء مسرور بارزانى غدا الأحد.