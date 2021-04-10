جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، قالت الشرطة إن ركاب السيارتين تبادلا إطلاق النار لأسباب غير معروفة. وأشارت إلى إن المشتبه فيهم فى الحادث غير معروفين ولاذوا بالفرار، مؤكدة أن الحادث مرتبط بأنشطة عصابات. وحسب الشرطة، أصابت رصاصات طائشة امرأة كانت تقود سيارتها على الطريق، ورجلا كان داخل منزله المحاذى للطريق. وخلف الحادث 6 جرحى نقلوا إلى المستشفيات بينهم حالة حرجة، فيما كان الآخرون يعالجون من إصابات لا تهدد حياتهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 6 أشخاص فى تبادل لإطلاق النار بتكساس الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.