موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ستاد بينتو فيامارين مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس اليوم الأحد الموافق 10 أبريل 2021 في الجولة الثلاثين من مباريات الدوري الأسباني الذي شهد بالأمس مباراة أخرى قوية في نفس الجولة جمعت ريال مدريد على ملعبه ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض، حيث تمكن الريال من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، ليقتنص ثلاث نقاط هامة يتساوى بها حاليا مع فريق أتلتيكو مدريد بشكل مؤقت لحين إقامة موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث تقدم الريال إلى المركز الثاني حاليا، بينما برشلونة تراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطة عن الريال وأتلتيكو.

أتلتيكو مدريد في مواجهة صعبة خارج الديار ضد بيتيس ساعيا لتحقيق فوز يكرر به انتصاره ضد رفاق فقير، كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وانتهت بفوز الروخيبلانكوس بهدفين دون رد عن طريق لويس سواريز، ولورنتي، حيث يأمل سيميوني في العودة لتحقيق الانتصارات في الدوري الأسباني من جديد بعد أن خسر في الجولة الماضية ضد إشبيلية خارج ملعبه بهدف دون رد ليفقد ثلاث نقاط هامة، ويتلقى الخسارة الثالثة في 29 مباراة شهدت تعادله في ست مباريات، وحقق فيها الفوز في 20 مباراة آخرها في الجولة قبل الماضية على ملعبه ضد ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد عن طريق لويس سواريز.

ريال بيتيس يأمل في العودة إلى مسار الانتصارات من جديد على حساب أتلتيكو مدريد بعدما حاد عن ذلك المسار في آخر مبارياته التي خرج فيها لملاقاة إلتشي خارج ملعبه في مباراة قوية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجله إيغليسياس لبيتيس من ركلة جزاء، ليبتعد عن الانتصارات بعد أن حقق فوز هام في الجولة قبل الماضية ضد فريق ليفانتي بهدفين دون رد عن طريق نبيل فقير، وميجيل لوبيز قبل أن يفقد نقطتين ثمينتين ضد إلتشي ليصل رصيده إلى 46 نقطة جمعها من خوض 29 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في أربع مباريات، وخسر 11 مباراة.

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تعليق: علي محمد علي.

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