أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الحاج أحمد الحميدي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الحاج أحمد الحميديبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الحاج أحمد صالح الحميدي وكيل محافظة البيضاء، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد الشيخ صادق في برقية العزاء التي بعثها إلى العميد محمد احمد صالح الحميدي واخوانه وكافة آل الحميدي بمديرية العرش محافظة البيضاء، بمناقب الفقيد والذي كان من الشخصيات الوطنية المخلصة ومن الساعين لخير الوطن والمجتمع وصون سكينته العامة.

ونوه بإسهامات الفقيد الانسانية والاجتماعية وجهده الحيوي في إصلاح ذات البين في إطار منطقته مديرية العرش وعلى مستوى محافظة البيضاء بصورة عامة.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة في هذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله و إنا إليه راجعون ” .