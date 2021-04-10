أخبار اليمن : ريال مدريد يقفز للصدارة على أكتاف برشلونة

ريال مدريد يقفز للصدارة على أكتاف برشلونة
حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا بنتيجة (2-1) خلال مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، يوم السبت، في إطار منافسات الجولة 30 من الليجا.
وافتتح كريم بنزيمة التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 14 ثم أضاف توني كروس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني رد برشلونة بهدف وحيد سجله المدافع أوسكار مينغيزا في الدقيقة 60 .
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس مساء الأحد في المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 65 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث.
وحقق ريال مدريد الانتصار السادس له على التوالي في كل المسابقات، بينما قطع سلسلة من ستة انتصارات متتالية لبرشلونة في الدوري الإسباني.
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